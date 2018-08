Herečka Zuzana Kanócz sa pripravuje na príchod tretieho potomka: Jednu vec nezvláda už teraz

Rastúce bruško jej dáva zabrať! Herečka Zuzana Kanócz (38) a jej partner, herec Juraj Loj (35) sa už každú chvíľu stanú trojnásobnými rodičmi. K synčekovi Lucasovi (5) a dcérke Izabelle (2) pribudne sestrička.

Prominentná tehuľka však má čo robiť, aby ustála krásne, ale aj náročné chvíle s rastúcim bruškom. Loj a Kanócz sa už každú chvíľu dočkajú tretieho prírastku do rodiny. Radostné očakávanie však ide ruka v ruke aj so starosťami, ktoré obnáša. „Tieto horúčavy nezvládam, ale tak čo sa dá robiť. K tomu ešte dve malé deti,“ povzdychla si herečka, ktorá však mamičkovské povinnosti zvláda so vztýčenou hlavou. Veľkú úlohu zohráva najmä fakt, že prežíva už tretie tehotenstvo.

„Keď niečo nestíham, neriešim. Čo sa nepodarí, sa nepodarí. Čo nestihnem, tak nestihnem. To sa fakt nedá v týchto horúčavách a pri detičkách je toho dosť, ešte aj chystám veci pre bábätko,“ povedala Zuzana, ktorá si neláme hlavu ani s výbavičkou. „Pri prvom bolo všetko a potom, keď príde dieťatko, tak človek zistí, že nie je nutné, aby bolo všetko pripravené ešte pred pôrodom,“ dodala s úsmevom brunetka, ktorá by mala dcérku priviesť na svet na prelome augusta a septembra.