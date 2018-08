Trenčínu do Holandska meškalo lietadlo: Brániť sme rozhodne neprišli

Výprava AS Trenčín dorazila do dejiska odvety 3. predkola futbalovej Európskej ligy proti Feyenoordu Rotterdam s približne dvojhodinovým meškaním.

Zapríčinil to menší technický problém leteckého špeciálu s navigáciou, pre ktorý sa odložil štart z Bratislavy.

Fortunaligisti stihli v holandskom prístavnom meste oficiálny predzápasový tréning v plánovanom termíne 19.00 h. K dispozícii im však zostalo menej času na oddych. "Boli to takmer dve hodinky, bolo to nečakané, ale, našťastie, všetko dopadlo dobre. Môže to vyrušiť iba do miery, do akej si to pripustí hráč. Nie často, ale stáva sa to, my to neovplyvníme. Sú dôležitejšie veci, najmä, aby sme šťastne prileteli, čo sa podarilo. Môžeme sa sústrediť na tréning. Dobre si zatrénujeme a nachystáme sa na štvrtkový súboj," povedal brankár Igor Šemrinec.

Tak ako by zdržanie nemalo negatívne zasiahnuť do prípravy na stretnutie, podľa trénera Ricarda Moniza by konfrontácia s Feyenoordom nemala ovplyvniť ani jeho holandských zverencov. "Motivácia by mala byť rovnaká, či hráme proti Feyenoordu, alebo s akýmkoľvek iným súperom. Každý zápas, každý tréning, každý deň by mali byť ako finále," zdôraznil 54-ročný Moniz, ktorý sa narodil práve v Rotterdame a pracoval aj v štruktúrach Feyenoordu: "Nemyslím na to, som profesionál, pôsobil som v mnohých krajinách. Vo štvrtok je úloha prejsť do nasledujúceho kola. V našom tíme sú talentovaní futbalisti, ktorých chceme posúvať dopredu a dostať ich na špicu."

Štvrtková odveta je na štadióne De Kuip, kde sa konal aj stredajší tréning Trenčanov, na programe od 20.30 h. Hostia v nej budú hájiť náskok 4:0 z úvodného duelu. Neprišli však iba brániť, pod vedením holandského kouča sa nebudú prezentovať čisto defenzívnym prístupom: "Druhý zápas sa začne za stavu 0:0, máme iba jeden štýl, bude to otvorené. Budeme hrať pre fanúšikov."



predpokladaná zostava AS Trenčín:

Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance, Azango