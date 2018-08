Kamionista Martin sa v Janove druhýkrát narodil: Cesta mi zmizla pred očami

Čech Martin (46), ktorý prechádzal kamiónom po moste v Janove práve v tom čase, keď sa most zrútil, si bol istý, že zomrie. Ako zázrakom však vyviazol. Má „len“ štyri zlomené rebrá a prepichnuté pľúca.

Martin je kamionistom už dvadsať rokov a v pražskej firme SPED-IT patrí medzi najspoľahlivejších vodičov. V utorok viezol v kamióne náklad papiera do Janova. Stačilo už len prejsť cez most a bol by v cieli. „Zrazu z ničoho nič zmizla cesta a nebolo nič, len pád. Myslel som si, že zomriem. Som veľmi šťastný, že som to prežil,“ opísal Martin svoje pocity. Momentálne sa nachádza v janovskej nemocnici a napriek tomu, že spadol zo 45-metrovej výšky, je mimo ohrozenia života.

„Videli sme v správach, že sa v Taliansku zrútil most, a zrazu sme na GPS videli, že náš kamión v Janove sa nepohybuje. Vodičovi sme sa nemohli dovolať,“ povedal Václav Zázvůrek, konateľ dopravnej firmy, v ktorej Martin pracuje. Potom na webe zbadal fotku ich kamióna, do ktorého liezli záchranári...

Martin mal obrovské šťastie, pretože ťahač, v ktorom sedel, dopadol asi 10 metrov od mosta, a tak ho nezavalili ťažké kusy betónu. Náves kamióna a auto, ktoré bolo za ním, zostali úplne zdemolované. Martin mal šťastie aj v tom, že bol pripútaný. „Zachránili ho bezpečnostné pásy,“ povedal Zázvůrek.