Boháčka Eva Varholíková má slobodu na dosah: Vydupe si lepšie podmienky?

Ktorú cestu si zvolí? Väznená členka košického klanu privatizérov Eva Varholíková (41) má slobodu na dosah. Boháčka, ktorej sa pošťastilo rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení, sa však nevyhne sekaniu dobroty.

Dohliadať na to bude probačná služba, ktorá by Eve mala tvrdo spočítať každý jej prešľap. Varholíková si však môže zvoliť možnosť, aby oči, ktoré bude mať po odchode z väzenia zavesené na chrbte, nemuseli mať taký prísny pohľad! Varholíkovej, ktorá má na svedomí štyri obete, sa odsýpajú posledné dni za mrežami. Podmienečné prepustenie jej umožní zobliecť si mundúr, odomknúť putá na rukách a slobodne vziať do náručia jej dcéry. Kedy nastane tento deň D, však kompetentní stále taja.

„Údaje týkajúce sa väzňa sa považujú za osobné údaje, a preto nemôžeme poskytnúť informácie o konkrétnej osobe,“ uviedla pre Nový Čas maďarská väzenská služba. Isté je, že boháčka bude môcť využiť zákonné možnosti na to, aby si zjednodušila život. „V prípade, že je občan členského štátu Európskej únie podmienečne prepustený z maďarskej trestnej inštitúcie, pričom trestný sudca nariaďuje probačnú službu, prípad sa môže preniesť do domovskej krajiny väzňa, ak si tak praje,“ odkazujú naši susedia.

Varholíková v podmienke, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov, by teda mohla chodiť skladať účty slovenským úradníkom a nemerať cestu do Maďarska, kde ju majú v zuboch. A hoci kontakty košických privatizérov na našom území môžu byť bohaté, oficiálne platí, že akékoľvek Evine trestné pošmyknutie by ju vrátilo do basy.