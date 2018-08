Turisti z Česka vyvolali jednou fotkou vášnivú diskusiu: Polonahá kráska pri kríži

Turistom z Česka Šárke (29) a jej priateľovi Martinovi (28) sa podarilo vyvolať jediným záberom zo Západných Tatier takú diskusiu, že doteraz sú v šoku.

Martin totiž priateľku odfotil pri kríži, na vrchole Veľkého Rozsutca (1 610 m n. m.) hore bez a fotka sa stala okamžite hitom. „Vzniklo to spontánne, mala spotené tričko, dala si ho dole a ja som zazrel v jej krásnych vlasoch slnko, a tak som to odfotil. A keďže fotka mala atmosféru, tak som to zavesil na známu turistickú stránku,“ opisuje Martin z Třinca. Fotka pozbierala za pár hodín tisíce lajkov, ale aj stovky komentárov.

Jednak od tých, ktorí poukazovali na neúctu voči prírode a krížu, až po tých, čo obdivujú estetiku fotky i krivky Šárky. „Ja som nechcela nikoho pohoršiť.Milujem Slovensko, prešli sme teraz Západné Tatry a je to veľká nádhera,“ hovorí Havířovčanka. Obaja majú radi najmä Západné Tatry, pretože je tam podľa nich božský pokoj a vždy si úžasne prevetrajú hlavu.