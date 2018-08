Volejbalisti vstúpili do kvalifikácie víťazstvom: Islandu nedali šancu

Slovenskí volejbaloví reprezentanti vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy víťazstvom.

V Mestskej športovej hale na Klokočine v Nitre zvíťazili v stredu v C-skupine nad Islandom hladko 3:0 (7, 15, 17).

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre.



Kvalifikácia ME 2019 volejbalistov - C-skupina - 1. kolo - streda:

Slovensko - Island 3:0 (7, 15, 17)

Zápas trval 64 minút, rozhodovali: Petrovič (Srb.) a Lotová (Tal.), 1100 divákov

SR: Kohút 3, Zaťko 1, Paták 4, Krajčovič 3, Michalovič 5, Lux 8, liberá Kubš a M. Vitko (Jančura 4, Mačuha 5, Gavenda 8, Firkaľ 9, Ludha 6, Kriško 0).

Island: Máni Matthíasson 1, L. Matthíasson 2, K. Valdimarsson 4, Thórisson 1, Gíslason 4, H. Valdimarsson 6, liberá Axelsson a Björnsson (A. Halldórsson 4, Thorsteinsson 0). Tréner: Ch. Achten.



Slováci pred solídne zaplnenou Mestskou športovou halou od úvodu potvrdzovali vyššiu kvalitu. Viedli 6:0, to už Islanďania mali za sebou jeden timeout. Hostia následne získali pár bodov a skorigovali na 4:9, nasledovala však sedembodová šnúra Slovákov, ktorí odskočili na 16:4 - bodoval Michalovič, nepresný príjem Islanďanov si nad sieťou vychutnal Kohút. Pri sieti sa presadil aj Krajčovič (21:6) a domáci ukončili set štyrmi bodmi v sérii - 25:7.

Tréner Kravárik sa po jednoznačnom prvom sete rozhodol obmeniť prakticky celú zostavu a dať príležitosť viacerým mladíkom, na palubovke zostal iba smečiar Lux. Slováci na začiatku tejto časti viedli po Gavendovom útoku 5:1. V nasledujúcich chvíľach domácich tromi bodmi potiahol Firkaľ (9:4). Päťbodová šnúra slovenského tímu znamenala stav 14:5. V druhom sete sa Islanďania dostali na dvojcifernú hranicu (10:19), Slovákov k setbalom esom dostal Jančura - 24:13. Premenili tretí, zvíťazili 25:15.

Hráči z lavičky zostali na ihrisku aj v treťom sete. V jeho úvode Islanďania viedli 2:1, ale Slováci skóre rýchlo otočili vo svoj prospech (7:3). Islanďania odpovedali esom aj blokom a dokázali vyrovnať (7:7). Slováci v polovici setu odskočili na 12:9 a belgický tréner Islanďanov Achten si vzal oddychový čas. Štvorbodová šnúra Slovákom priniesla vedenie 18:12, záver si bez problémov ustrážili a triumfovali 25:17.



Ďalší program SR v C-skupine:

nedeľa 19. augusta: Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)

streda 22. augusta: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)

nedeľa 26. augusta: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)

sobota 5. alebo nedeľa 6. januára 2019: Slovensko - Čierna Hora

streda 9. januára 2019: Island - Slovensko