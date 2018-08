Veľký prehľad pred začiatkom školského roka: Koľko stojí výbava pre školáka?

Farbičky, zošity aj školská taška. Práve posledná položka patrí medzi najdrahšie, ktoré potrebuje váš školák. Školy zvyknú na začiatku školského roka dávať zoznam, čo všetko budú deti potrebovať, no základné veci môžete nakúpiť už teraz.

Nový Čas už tretí rok porovnáva sumu za nákup školských pomôcok pred koncom prázdnin. Kde sa najviac oplatí nakúpiť, aby ste čo najviac ušetrili? Školáci začínajú zarezávať v laviciach v pondelok 3. septembra. Hoci sa im do školy nechce, rodičia pristupujú s postupujúcim dátumom zodpovednejšie a pomaly začínajú s nákupom pomôcok. Na končiace sa prázdniny zareagovali aj reťazce a obchody.

Deti aj dospelých lákajú na zľavy, farebné letáky a množstvo tovaru súvisiaceho so školou. Pri výbere určite rozhoduje aj cena, pretože tovar je naozaj rozmanitý. Najväčšou položkou je pritom školská taška. „Deti na prvom stupni by mali nosiť batoh cez obe plecia, nie tašky cez rameno. Aktovky by mali byť vyrobené v súlade s normou STN 79 6506, aby mohli byť označené ako školské,“ pozornila Iveta Plšeková, všeobecná lekárka z klik-linik.

Počkajte na zľavy

Matej Kovařík, Partners Group

Väčšina ľudí rieši nákup na poslednú chvíľu. Ak sa rozhodnete kupovať všetky školské potreby naraz, vaša peňaženka to pocíti. Preto je výhodné budúcemu školáčikovi darovať vytúženú školskú tašku, peračník či farbičky vopred na Vianoce, narodeniny. Pokiaľ ide o ďalšie školské potreby, stojí za to počkať si na zľavy na prelome augusta a septembra.

Poštovné nákupy predraží

Najmenej zaplatíte za pomôcky, ak ich nakúpite na internete. Ak však nechcete pre jednotlivé kúsky z výbavy školáka chodiť do každého obchodu osobne, musíte si priplatiť za poštovné a doručovacie služby. Tie môžu výhodný nákup predražiť a jeho cena sa nakoniec môže vyrovnať sume za nákup v hypemarkete alebo v klasickom kamennom obchode.