Psíka Hodora zložila pri prechádzke guľka do srdca: Kto zabil rodinného maznáčika?

Dvojčatá prišli o najlepšieho kamaráta. Rodina Chrenovcov, ktorá vlastní malú farmu Jack Mošovce, je v slzách. Ich štvornohý miláčik Hodor, s ktorým sa hrali rady nielen deti farmárov, dostal ranu priamo do srdca.

Ročného psíka počas prechádzky niekto zastrelil, zrejme to bol profesionál. A to nie je všetko. Rozkošného psíka zložila smrtiaca guľka v obytnej zóne a strela podľa majiteľa mierila na miesto, kde býva rodina a kde trávia víkendy a prázdniny aj malé deti. V sobotu večer išiel Karol Chreno (65) vyvenčiť dvoch svojich miláčikov Hodora a Zoe. Zoe mal na vôdzke a Hodor pobehoval okolo, keď vedľa Karola presvišťali guľky.

„Strašne som sa zľakol, výstrel prešiel okolo mňa. Hodor padol na zem hneď mŕtvy a ja som videl v prítmí už len červené svetlo auta, ktoré odchádza,“ opisuje Karol. Domov sa vracal s mŕtvym psíkom, ktorého našiel v kaluži krvi. Ročného kríženca moskovského strážneho psa a kaukazského ovčiaka milovali všetky deti v okolí, dostal meno po hlavnom hrdinovi – dobrákovi zo seriálu Hry o tróny.

Celá rodina zostala otrasená. „Ja som z toho úplne vedľa, bol to taký dobrý psík, taký maznák, všetci sme ho mali radi. Ako ho môže niekto len tak zastreliť? Navyše na mieste, kde bývajú ľudia.pýta sa syn Karola Tomáš (30). Prípadom sa už začala zaoberať aj polícia. Keďže išlo o presne mierenú ranu do srdca, je zjavné, že strieľal profesionál.

„My si myslíme, že by to mohol byť niekto z poľovníkov a máme aj podozrenia... Mali sme spory s poľovníkmi už viackrát, už nám dva razy strieľali oproti chalupe, raz sme privolali aj políciu... Máme oprávnenie nosiť pri sebe zbraň, ale necítime sa tu bezpečne, keď tu niekto strieľa vyslovene na nás, keď venčíme psíky,“ hovorí Tomáš. Predseda poľovníckeho združenia, ktoré revír spravuje, Ján Fanči tvrdí, že on psa nezastrelil.

„Ja som ho nezabil a spolupracujem s políciou. Poskytol som kriminalistom aj fotografie tých psov,bráni sa šéf poľovného revíru podozreniam, že mohol byť strelcom práve on. Na mieste ho totiž v inkriminovanom čase videli svedkovia. „Mohli ma vidieť, veď ja som tu bol kvôli senu, mám tu svoju súkromnú lúku, vlastním tu šestnásť hektárov,“ dodáva.

Rodina Chrenovcov však tvrdí, že Hodor určite nebol útočný. „Bol to maznáčik, chodievali sem deti z okolia, všetci to môžu len potvrdiť. Takého mierumilovného psa som ešte nevidel,“ dodáva Tomáš. Najviac chýba deťom, ktoré plačú a nedokážu pochopiť, ako im mohol niekto zastreliť kamaráta.