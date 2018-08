V nemocnici na Antolskej si zamestnanci urobili súkromný rybník: Rodičov s deťmi surovo vyhnali z parku

Nepríjemný zážitok! Katarína (40) so synom Tomáškom (4) na svoj pobyt v petržalskej nemocnici na Antolskej tak skoro nezabudnú.

Nevinná prechádzka po nemocničnom parku sa zmenila na peklo po tom, čo ich slovne napadol zamestnanec nemocnice. Rodinu z areálu bezdôvodne vyhodil, aby potom s kolegom v jazierku chytal ryby!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podobnú skúsenosť má aj Táňa (37), ktorá si chcela prechádzkou v nemocničnom parku skrátiť pobyt so synom. „Správanie toho pána bolo veľmi arogantné. Prišiel za nami a s veľkým krikom nás z parku vyhodil. Môj chlapec z neho mal strach, dokonca sa rozplakal,“ sťažuje sa mamička.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hovorkyňa nemocnice tvrdí, že areál je prístupný. „Vstup do nemocničného parku Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je v rámci návštevných hodín povolený pacientom aj návštevníkom nemocnice,“ uviedla Eva Kliská. Ako však prezradila Katarína, po spomínanom incidente im vyslovene zakázali park navštevovať. Lekárky z detského oddelenia si o tom myslia svoje. „Dostali sme pokyn, aby sme mamičkám nedovolili vstup do parku. Ale prečo, to nevieme,“ povedali nám. „Situáciu preveríme,“ uzavrela hovorkyňa.