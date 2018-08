Návrhy na zastavenie odlevu študentov vyvolali drsnú kritiku expertov: Kto plánuje spoplatniť vysoké školy?

Odhodlali sa to povedať priamo. Liberáli SaS okolo Richarda Sulíka (50) oprašujú návrh spred niekoľkých rokov a tvrdia, že na slovenských univerzitách by sa malo za štúdium platiť.

Financie by museli z vrecka vytiahnuť tí, ktorí by po ukončení vysokej školy išli pracovať do zahraničia. Absolventom, ktorí zostanú pracovať na Slovensku, by mal štát vrátiť vynaložené prostriedky pomocou daňových úľav. Čo si o tomto nápade myslia odborníci a súčasné vedenie rezortu školstva? Tému spoplatnenia vysokoškolského štúdia otvorila poslankyňa SaS Jana Cigániková. V prvom rade jej išlo o vyštudovaných medikov, ktorí po ukončení štúdia húfne odchádzajú pracovať do zahraničia, zatiaľ čo u nás je stále nedostatok lekárov. Takéto pravidlá navrhuje pre všetky odbory vysokoškolského štúdia. „Absolvent najneskôr napr. do 5 rokov po ukončení štúdia musí začať splácať svoj dlh za štúdium spoločnosti, aby táto mohla poskytnúť vzdelávanie ďalším.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pre absolventov, ktorí sa rozhodnú zostať pracovať na Slovensku, zároveň navrhujeme daňovú úľavu, keď si budú môcť odrátať cenu štúdia z daní z príjmov. Návrh sme prerokovali s právnikmi a sme presvedčení, že nie je v rozpore ani s Ústavou, ani s právom EÚ,“ vysvetlila svoj návrh Cigániková. „Samozrejme by to narazilo na právo Európskej únie, slobodu pohybu - môžete kdekoľvek študovať, môžete sa kdekoľvek zamestnať,“ ohradil sa voči Cigánikovej tvrdeniam ústavný právnik Eduard Bárány.

Pridáva sa Sulík

Šéf SaS Richard Sulík dlhodobo presadzuje čiastočné spoplatnenie vysokých škôl a študentom chce poskytnúť aj protihodnotu v podobe bezúročnej pôžičky. „Virtuálny účet je výrazne mäkšia forma spoplatnenia, lebo absolventi, ktorí by na Slovensku odpracovali primeranú dobu, si to ani len nevšimnú. Navyše, samotné zaplatenie štúdia sa započíta voči dani z príjmov, ktorú by platili tak či tak,“ povedal Sulík.

Branislav Gröhling, ktorý má v strane na starosti školstvo, takýto návrh berie ako sekundárne riešenie. „V prvom rade by sme mali zvýšiť kvalitu vysokých škôl, zmeniť financovanie univerzít, začať zverejňovať uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl,“ vysvetlil Gröhling. Sklamaním pre liberálov môže byť, že rezort školstva s takouto zmenou nepočíta.

„Takéto ani podobné opatrenie, ktoré by spoplatňovalo štúdium na verejných vysokých školách, nie je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, a preto ministerstvo ani nepripravuje takúto úpravu,“ napísali z ministerstva. Rezort zdravotníctva, ktorého sa problém odlevu absolventov najviac týka, hľadá skôr pozitívne riešenia, ako študentov motivovať. „Jedným z krokov na zvýšenie počtu lekárov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty, ich počet sa navýši už na začiatku najbližšieho akademického roka,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Ako by to fungovalo?

študent by počas štúdia na vysokej škole neplatil nič

absolventi, ktorí odišli do zahraničia, by maximálne do 5 rokov od ukončenia začali splácať dlh za štúdium

absolventom, ktorí by zostali pracovať na Slovensku, by sa dlh automaticky odpočítaval z daní z príjmu

Zaplatili by ste za štúdium?

Nikoleta (26), Bratislava, študentka Prírodovedeckej fakulty UK

Otvoriť galériu Nikoleta (26). Zdroj: anc

Ak by išlo o školu, kde by sa dalo po štúdiu pracovať v zahraničí, tak by som si rada priplatila, pretože platy na Slovensku nie sú, bohužiaľ, vysoké, čo je pre mladého človeka demotivujúce.

Ľubica (22), Bratislava, študentka STU

Otvoriť galériu Ľubica (22). Zdroj: anc

To bezplatné štúdium by mi vyhovovalo viac, aj keď je ťažké to jednoznačne povedať, pretože závisí aj od pracovnej pozície, akú by mi ponúkli.

Nie je správne trestať študentov

Otvoriť galériu Juraj Hipš. Zdroj: anc

Juraj Hipš, odborník na školstvo z Komenského inštitútu

Takto trestať študentov za to, že tu nechcú zostať na Slovensku, nie je správne. To, čo sa mi zdá oveľa zmysluplnejšie je, aby sme vytvárali podmienky či už pre lekárov, učiteľov a kohokoľvek ďalšieho, aby na Slovensku chcel zostať. Lebo to, že tu zostanú lekári pod hrozbou textu, asi nie je to, čo slovenskému zdravotníctvu, školstvu alebo akejkoľvek inej oblasti pomôže.

Pani poslankyňa Cigániková rieši už skôr následky, ale myslím si, že politici aj poslanci sú tu na to, aby riešili hlavne príčiny a tá príčina je niekde inde. Nie je v tom, že nám učitelia, lekári a ďalší schopní ľudia odchádzajú, ale musíme hľadať príčinu, že prečo z tejto krajiny odísť chcú.

Ďalší odlev mladých

Otvoriť galériu Martin Putala. Zdroj: anc

Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl SR

Pozitívom tohto návrhu je, že oprávnene sleduje efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov do vysokoškolského vzdelávania a zároveň neprináša sociálne znevýhodnenie. Bolo by potrebné tiež doriešiť prípadný odklad splácania ceny štúdia z daní v prípade žiaducej stáže v zahraničí. Na druhej strane, ak bude vysokoškolské vzdelanie v blízkom zahraničí naďalej poskytované bezplatne, môže to znamenať ďalší odlev mladých Slovákov za štúdiom do zahraničia, ktorí sa pracovať domov potom spravidla nevracajú. Za účelnejšie by som považoval viac otvoriť vysokoškolské štúdium pre záujemcov z krajín mimo Európskej únie, napríklad Ukrajiny.

Je to ústavne problematické

Otvoriť galériu Eduard Bárány. Zdroj: anc

Eduard Bárány, ústavný právnik

Samotná myšlienka, že ak idete do zahraničia, tak musíte niečo platiť, sa mi zdá byť ústavne veľmi problematická. Za určitých podmienok máte právo na štúdium - ak spravíte prijímačky atď. Keď využijete toto právo, tak to nemôže nijakým spôsobom obmedzovať vašu ďalšiu slobodu vycestovania a žitia v zahraničí. Doteraz sme hovorili iba zo zorného uhla našej ústavy. Samozrejme by to narazilo na právo Európskej únie, slobodu pohybu - môžete kdekoľvek študovať, môžete sa kdekoľvek zamestnať. Pravdepodobne by to vyšumelo na slovenskom Ústavnom súde ak by sa to aj podarilo presadiť a ak nie tam, tak by to vyšumelo v Luxemburgu.

Našim univerzitám chýba atraktivita

Otvoriť galériu Bálint Lovász. Zdroj: anc

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl

Naším cieľom by malo byť absolventov motivovať na Slovensku zostať. Spoplatnením štúdia trestáme študentov za to, čo im štát nedokáže zabezpečiť - motivujúce prostredie a dobré pracovné podmienky. Týmto represívnym opatrením dáme mladým ľuďom len ďalší dôvod odísť do zahraničia a nevrátiť sa na Slovensko. Myslíme si, že treba nachádzať iné nástroje na motiváciu študentov ostať na Slovensku ako ich trestať za odchod do zahraničia. Našim univerzitám chýba atraktivita. V našom prípade by sa politická elita mala zaoberať prípravou opatrení, ako našim univerzitám pomôcť.