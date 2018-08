Tragédia v Janove rozpútala debatu o stave mostných komunikácií: Aké bezpečné sú slovenské mosty?

Desiatky mŕtvych a zranených! Desivá štatistika pádu mosta v Janove zdvihla zo stoličiek viacerých odborníkov, ktorí sa pýtajú, ako mohli kompetentní dopustiť takéto krvavé peklo. Na zlý stav komunikácie upozorňovali talianski cestári a vodiči už roky.

Určite však nečakali, že ich slová budú spečatené takouto tragédiou. Na mieste sú preto otázky, v akom stave sú mosty na Slovensku a či niečo podobné nehrozí aj u nás. Ktoré cesty sú v havarijnom stave? Toto sa nemalo stať. Desiatky ľudských životov vyhasli v talianskom Janove úplne zbytočne. Podľa odborníkov by stačilo počúvať signály a názory, ktoré na zlý stav mosta upozorňovali už dlhší čas.

Podobnú tragédiu sme na Slovensku zažili v roku 2012, keď sa zrútil počas výstavby most na robotníkov a štyroch z nich usmrtil. V havarijnom stave je u nás viacero mostných komunikácií, ktoré čakajú na opravu ako na spasenie. „Na Slovensku je podľa informácií z februára tohto roka asi 400 mostov, ktoré sú v mimoriadne zlom stave, situácia je alarmujúca,“ varuje prezident Slovenskej stavebnej komory Ivan Pauer.

Vážne pochybenia vykazujú podľa neho viaceré lávky, on sám by bol pri ich uzatváraní oveľa radikálnejší ako kompetentné úrady. „Na stupnici poškodenia, ktorá je od 0 do 7, by som už pri 4, čo je vážny stav, uvažoval o uzatvorení, pretože tieto komunikácie sa môžu zrútiť bez varovania,“ dodal Pauer.

Mosty zo 60. rokov už nestačí opravovať

Problém väčšiny mostov, ktoré boli postavené v 60. a 70. rokoch, je najmä ten, že neboli dimenzované na také kvantum dopravy. Zanedbanie starostlivosti a diagnostiky spôsobilo, že sú aj na Slovensku tieto komunikácie hrozbou. „Mosty, ktoré sa stavali v nedávnej minulosti, boli jednako pod tlakom znižovania nákladov, financií a potom pod tlakom čo najrýchlejšie ich ukončiť a dať do prevádzky. Tým pádom sa znižuje kvalita a vznikajú také situácie ako v Janove,“ tvrdí stavebný inžinier Alexander Tesár, syn projektanta Mosta SNP. Najväčšie a najčastejšie problémy mostných konštrukcií sú podľa neho najmä korózia, trhliny, ktoré vznikajú pôsobením počasia, preťaženie a únava materiálu.

Oplatí sa radšej stavať

Podľa neho situácia u nás nie je veľmi odlišná od západnej Európy. Tam už však uvažujú nad inými riešeniami. „Hovorí sa, že by možno bolo lacnejšie postaviť nové mosty, ako neustále investovať do týchto sanačných opatrení,“ dodal Tesár. Životnosť mostov je zhruba 200 rokov, zlou údržbou sa redukuje. Napríklad o Golden Gate v San Franciscu sa denne stará tím odborníkov, ktorí ho natierajú a opravujú.

Žalostný stav mosta vo Vysokých Tatrách

Otvoriť galériu Most vo Vysokých Tatrách. Zdroj: han

V Podspádoch, v časti obce Javoriná vo Vysokých Tatrách sa po júlovej povodni zrútila časť mosta, ktorý je hlavnou spojnicou Slovenska a Poľska. Aj keď ho dočasne stabilizovali, zďaleka nie je v dobrom stave a bude nutná jeho oprava. „Situácia na tomto úseku je kritická a neustále ju monitorujeme. Prístup do dediny Ždiar je z jedného smeru obmedzený havarijným stavom tohto mosta cez potok Javorinka.

Trenčianska hrozba

346 metrov dlhý most v Trenčíne má už 62 rokov a je v katastrofálnom stave. Je v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu. „Ak by prešiel do ďalšieho stupňa, most by museli uzavrieť. Jazdia tadiaľ kamióny, autobusy plné ľudí a ja sa začínam obávať, že ten most toho už nemusí veľa vydržať,“povedal na margo mosta, do ktorého by mal ako vlastník investovať štát, primátor Richard Rybníček. Slovenská správa ciest potrebných viac ako 37 miliónov eur na opravu nenašla. „Na mostný objekt na ceste 1/61 v Trenčíne nie je začatá k dnešnému dňu žiadna príprava, dôvodom sú vysoké fi nančné náklady,“ povedala hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

V Bratislave straší most SNP

Najväčší bratislavský most napriek rekonštrukcii vlani v lete nie je v najlepšom stave. Nová vrstva asfaltu ho nadmerne zaťažuje. Upozornil na to stavebný inžinier Alexander Tesár, syn autora projektu. „V najväčšej premávke je to, akoby sa naň pridalo ďalšie poschodie s autami,“ povedal Tesár. ,,V zlom stave sú aj chodníky pre peších, kde vidno pod asfaltom hrdzavé plechy,“ dodal. V tomto roku plánuje hlavné mesto pokračovať opravou lávok pre peších a cyklistov. Magistrát tvrdí, že most je vo vyhovujúcom stave.

Najhoršie z pohľadu odborníkov

1. Trenčín. - stupeň poškodenia 6.

2. Púchov.

3. Hlohovec.

4. Komárno.

5. Šaľa - oba mosty.