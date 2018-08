Alonso po odchode z F1 pred novou výzvou: Chce byť ako legendárny Graham Hill!

Dvojnásobný majster sveta 2005 a 2006, aktuálne pilot McLarenu, vyhlásil, že potrebuje novú výzvu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Motoristická trojkoruna. To je najnovšia méta Španiela Fernanda Alonsa (37), ktorý v utorok oznámil, že seriál F1 po sezóne opustí.

Špekuluje sa, že by mal zamieriť do americkej série IndyCar, kde by si mohol splniť sen o zisku tzv. trojkoruny motoristického športu, teda triumf vo VC Monaka formuly 1, triumf v pretekoch 24 hodín Le Mans a triumf na 500 míľ v Indianapolise. To prvé, teda víťazstvo v Monte Carle, získal už dvakrát, a to v r. 2006 a 2007, v Le Mans sa tešil z víťazstva vlani s tímom Toyoty ako prvý nováčik v histórii, takže mu chýba iba jedno víťazstvo, a to z Indianapolisu. Tam to vlani skúsil, ale pre poruchu motora musel odstúpiť. Ak to bývalý pilot Minardi, Renaultu či Ferrari dokáže, stane sa len druhým jazdcom, ktorý trojkorunu získal. Pred ním to dokázal len legendárny Brit Graham Hill v 60. a 70. rokoch minulého storočia.

„Po sedemnástich sezónach v tomto krásnom športe prišiel čas na zmenu. Vo formule som si užil každú minútu,“ povedal Alonso a naznačil, že by sa rád vydal za nejakým novým dobrodružstvom.

Alonso prišiel do seriálu F1 v roku 2001 a o štyri roky neskôr sa stal najmladším majstrom sveta v histórii. Trikrát bol v konečnom poradí druhý, vyhral 32 veľkých cien a v 97 pretekoch stál na stupňoch víťazov.