Jágr to po zápase priznal: Hrať s takou váhou je ťažké!

Pred rokom NHL, teraz druhá najvyššia česká súťaž.

Legendárny český hokejový útočník Jaromír Jágr (46) si však aj napriek tomu zaslúži uznanie, že je stále ochotný pomáhať rodnému Kladnu, kde je majiteľom klubu Rytíři, aj na ľade. Po prvom prípravnom zápase proti Ústí nad Labem však priznal, že bude musieť popracovať na svojej aktuálnej váhe 115 kg!

Držiteľ viacerých rekordov v NHL a člen Triple Gold Clubu odohral v utorok prvý zápas po polročnej pauze. Hoci Kladno prehralo na ľade Ústí 4:6, bol spokojný. „Prežil som to a som rád,“ povedal Jágr v rozhovore pre hokej.cz. V uplynulej sezóne ho sprevádzali zranenia, no v tej novej chce byť platnou súčasťou Kladna a pomôcť mu k postupu do extraligy. „Máme ešte mesiac do začiatku súťaže, je na čom pracovať. To sa týka hlavne mňa. V lige nebudú hrať úlohu tridsaťročné skúsenosti, ale fyzická pripravenosť a korčuľovanie,“ uvedomuje si jeden z najlepších hráčov histórie svetového hokeja.

„Po prvom zápase sa cítim tak, ako si zaslúžim. Keby som jazdil o trošku viac, asi by som to nevydržal. Chcel som konečne hrať, pretože dobre viem, že s pribúdajúcimi zápasmi to bude pre mňa lepšie. Budem musieť zhodiť pár kilogramov a dostať sa do tempa. Nie je totiž jednoduché hrať so 115 kilogramami, keď ostatní majú 70. Stretnutie mi ukázalo, na čom mám pracovať a bude obrovská drina dostať sa do pohody. Pre mňa i pre mužstvo,“ uvedomuje si Jaromír Jágr. Okrem hráčskych povinností navyše musí v lete zvládať aj manažérske, keďže ako majiteľ klubu absolvuje často rôzne fotenia a natáčanie reklám, ktoré mu vyplývajú z podpísaných zmlúv.