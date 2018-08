Klubová rivalita zaúradovala: Kde takto podrazili Trnavu?

Slovensko v utorok fandilo Spartaku Trnava v odvete 3. predkola Ligy majstrov proti CZ Belehrad, no našlo sa aj miesto, kde to neplatilo.

Klubová rivalita je všade na svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Najväčšia je medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava, čo sa ukázalo aj v utorok.

Pred krčmou U Belasých v Bratislave vždy cez deň na tabuľu napíšu športové podujatia, ktoré si návštevníci môžu pozrieť v televízii. V utorok bol v ponuke len ostrosledovaný duel futbalovej Ligy majstrov v Trnave, a tak ani belasí nemali na výber.

Do ponuky ho dali, no názov slovenského majstra zmazali a čitateľný zostal len názov srbského šampióna CZ Belehrad. Hoci celá slovenská športová verejnosť držala palce Spartaku, ktorý v pohárovej Európe predvádza skvelé výkony a navyše pomáha krajine pri zvyšovaní koeficientu do budúcnosti, belasí zjavne na to nebrali ohľad...