Slovák sa obul do instagramových mamičiek: Ženy, toto už vážne preháňate

Čo nie je na Facebooku, akoby neexistovalo? Slovák poslal mamičkám odkaz, nad ktorým by mohli niektoré reálne pouvažovať.

Aj vy máte na sociálnych sieťach matky, ktoré takmer žiaden okamih zo života dieťaťa nevynechajú a zásobujú ním sociálne siete? Tento Slovák sa k tomu vyjadril na Facebooku v Priznaniach žien.

"Mám priateľku, ktorá má 2-ročnú dcérku a poviem vám, že ďakujem Bohu za to, že nie je taká ako väčšina dnešných matiek, ktoré zverejňujú fotky svojich detí na Facebook, Instagram alebo na kadejaké iné siete. Za posledný rok v mojom okolí porodili tri baby a hádajte čoho mám plnú nástenku? Uhádli ste! Ich ratolesti... Nehovorím, že nemám deti rád, práve naopak. Ale aby som pchal fotky typu "kakáme" alebo máme horúčku, nemôžeme spinkať atď na net, tak to fakt veľa ľudí nezaujíma. Chápem, že máte z tých detí radosť ako rastú, čo robia, ale všetko s mierou. V prvom rade by som si asi na vašom mieste uvedomil to, v akom svete žijeme. Ani neviete, čo sa môže stať vám alebo vášmu dieťaťu. Neviete, kto vám čo môže niekedy spraviť a spôsobiť tragédiu v celej rodine. Príliš si odhaľujete súkromie s vašimi deťmi," napísal priamo.