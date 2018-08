Bratislavské letisko funguje od roku 1951, teraz padol rekord: Kam cestujúci lietajú najviac?

Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika vybavilo počas júla tohto roku historicky najvyšší počet cestujúcich v priebehu jedného mesiaca.

Spolu na prílete a odlete prešlo bránami letiska 349 720 ľudí, čo je najvyšší mesačný počet od začiatku prevádzky na letisku v roku 1951. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Letisko podľa jeho slov už tretí mesiac po sebe atakuje najvyššie čísla v počte vybavených pasažierov. Po júni a júli by mal v tomto trende pokračovať aj august. “Podľa posledných údajov obdobne vyzerá aj mesiac august, kde sa historicky dostaneme cez hranicu 300 000 pasažierov, očakávame 320 000 – 330 000 cestujúcich,” avizoval Pojedinec.

Hranicu 300 000 vybavených cestujúcich sa na letisku v slovenskom hlavnom meste podarilo prekonať v histórii len dvakrát. A to v júli 2008, kedy prešlo letiskom 304 146 ľudí a v júli 2017, kedy bolo vybavených 304 388 cestujúcich.

Celkovo prešlo bránami bratislavského letiska od januára do konca júla 1 251 283 cestujúcich. V porovnaní s minulým rokom to znamenalo nárast o 20 %. Na pravidelných linkách pritom najviac ľudí cestovalo do Londýna, Dublinu, Moskvy či Milána, Skopje a Kyjeva. Počas dovolenkovej sezóny je najvyšší záujem o dovolenkové lety do destinácií Antalya v Turecku či Hurghada v Egypte, alebo o Solún, Krétu a Rodos v Grécku.

Za celý rok 2018 odhaduje letisko rekordné čísla v počte vybavených cestujúcich. “Ak sa vo svete nič mimoriadne neudeje, čo sa týka bezpečnosti, očakávame, že výsledky by mohli prekonať predchádzajúce historické čísla. Očakávame počet pasažierov niekde na úrovni 2 240 000,” vyčíslil Pojedinec.