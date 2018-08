Počet obetí pádu mosta v Janove stúpol na 37: Minister viní diaľničnú firmu

Na najmenej 37 sa podľa najnovších údajov zvýšil počet obetí na životoch, ktorý si vyžiadalo utorkové zrútenie diaľničného mosta v talianskom Janove.

Zranených je 16 ľudí a stav 12 z nich je kritický, oznámili v stredu regionálne úrady, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA. Pohotovostné zložky podľa oznámenia naďalej intenzívne pracujú na mieste tragédie, kde strávili aj celú noc - v nádeji, že v troskách nájdu ďalšie živé osoby. Medzi obeťami sú aj najmenej tri deti vo veku 8, 12 a 13 rokov.

Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo v utorok krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov aj 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Na moste vybudovanom ešte v 60. rokoch 20. storočia tiež prebiehali údržbové práce.

Minister dopravy Danilo Toninelli v stredu pripísal zodpovednosť za pád mosta súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje veľkú časť diaľničnej siete v Taliansku a ktorej manažment by podľa neho mal odstúpiť.napísal Toninelli na Facebooku s tým, že tejto firme by mali odobrať licenciu na prevádzku diaľnic, pričom bude čeliť pokutám do možnej výšky 150 miliónov eur.

Toninelli už predtým vyhlásil, že ak svoju úlohu zohrala nedbalosť, "ten, čo sa jej dopustil, za to musí zaplatiť". V stredu doplnil, že spoločnosť Autostrade per l'Italia dosahuje "miliardové" zisky, avšak platí len "niekoľko miliónov" na daniach. Okrem toho podľa neho "ani len nerobí potrebnú údržbu mostov a diaľnic" a dopúšťa sa "vážnych nedostatkov".