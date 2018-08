Zlá správa pred Edmonton i Slovensko: Sekera sa na tréningu vážne zranil!

Slovenský hokejista Andrej Sekera (32) bude tímu zámorskej NHL Edmontonu Oilers chýbať niekoľko mesiacov.

Minulý týždeň si počas tréningu v príprave na novú sezónu roztrhol Achillovu šľachu a v utorok sa podrobil operácii.

"Je to vážne zranenie," uviedol pre nhl.com generálny manažér Edmontonu Peter Chiarelli. "Očakávali sme, že po zotavení zo zranenia kolena ho budeme mať k dispozícii na celú sezónu, takže je to pre nás tvrdá rana. Uvidíme, ako bude pokračovať liečba, ale my sa musíme poobzerať po náhrade. Je veľmi ťažké v takomto čase v letnom období nahradiť hráča ako je Sekera. Uvidíme, ako sa nám to podarí." Klub zatiaľ nešpecifikoval pravdepodobný termín jeho návratu.

Slovenský obranca už v minulej sezóne vynechal prvú časť sezóny pre problémy s krížnym väzom v kolene. Tridsaťdvaročný Sekera preto odohral v minulej sezóne v NHL iba 36 zápasov, v ktorých si pripísal osem asistencií. Slovensko reprezentoval v závere sezóny na MS v Dánsku.

Sekera v júli 2015 podpísal s Edmontonom šesťročný kontrakt. V NHL má na konte v dresoch Edmontonu, Los Angeles, Caroliny a Buffala spolu 683 zápasov, v ktorých nazbieral 232 bodov (45+187). V 19 dueloch play off pridal 4 body (2+2).