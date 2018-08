Svetoznáma hviezda zavítala do Bratislavy: Pozrite sa, kde na ňu narazili dve Slovenky!

Zostali poriadne prekvapené! Čašníčky z kaviarne v centre mesta ani netušili, aký bude pre nich pondelok výnimočný.

Bežný frmol, počas ktorého do podniku ľudia prichádzajú a odchádzajú, stíchol. V jednom z hostí spoznali výnimočného herca. Zastavil sa u nich vysmädnutý Thomas Joseph Thyne alias Jack Hodgins zo seriálu Kosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keďže obe čašníčky sledujú americký seriál, nezapochybovali o tom, kto k nim zavítal. „Hneď ako otvoril dvere, vedela som, že je to on,“ povedala Petra. Podľa dievčat bol veľmi milý, ale zastavil sa len na chvíľu. Z ponuky, ktorú mali, si vybral strúhaný tvarohový koláč a bazovú limonádu.

„Prezradil nám, že je na výlete a Bratislava sa mu veľmi páči,“ prezradila Petra. Keďže sa ponáhľal, objednávku mu zabalili. „Keď sme ho poprosili, aby sa s nami odfotografoval, povedal, že je spotený. My sme sa zasmiali, že to nič, lebo aj my sme... No a máme s ním foto,“ uzatvorila Petra.

Kto je T. J. Thyne

- narodil sa v roku 1975 v Bostone v USA

- účinkovanie v seriáloch: CSI, Priatelia, Plastická chirurgia s. r. o., najznámejší u nás sú Kosti

- účinkovanie vo filmoch: Erin Brokowich, EdTV, Ako Grinch ukradol Vianoce