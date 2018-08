Vodič zeleného nákladiaka zastavil pár metrov pred smrťou: Cesta sa mi rozpadala pod kolesami

Symbolom tragédie v Janove sa stal zelený nákladiak. Ten stihol zabrzdiť tesne pred priepasťou.

Vodič známy ako F.L. stihol zastaviť v poslednej chvíli tesne pred pádom do priepasti, ktorá by ho mohla stáť život. „Videl som, ako sa predo mnou zrazu začala prepadať cesta. Spolu so všetkými autami, ktoré na nej stáli,“ opisuje vodič zeleného nákladiaku apokalypsu v Janove.

Muž akoby zázrakom vyviazol bez zranení. „37-ročný vodič kamiónu je ženatý, má deti. Vracal sa z prekládky tovaru v Riviere di Ponente do Janova, keď sa mu doslova pod kolesami zrútila zem. Je v úplnom šoku. Záchranárom povedal, že videl, ako sa pred ním prepadla zem so všetkými autami, ktoré ho predbehli.,“ cituje Blesk.cz generálneho riaditeľa firmy Basco Giovanniho D'Alessandra.

K tragickému pádu mosta došlo v utorok pred poludním. Zo 45-metrovej výšky sa zrútili desiatky vozidiel. Približne 200-metrový cesty spadlo do rieky a na okolité budovy. Spod trosiek vytiahli záchranári už vyše 30 obetí, medzi nimi boli aj tri deti. Príčina pádu mosta zatiaľ nie je jasná. Spomína sa technický stav mosta či úder bleskom.