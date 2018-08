Jágr opäť hral, no bolo to ťažké: Musím schudnúť, povedal po prehre

Hviezdny útočník Jaromír Jágr nastúpil na lade Ústí nad Labem poprvýkrát v príprave na novú sezónu za prvoligové Kladno.

Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL sa bodovo nepresadil a Kladno prehralo 4:6.

"Prežil som to. Bohužiaľ nám nevyšla posledná tretina. Ale v pohode..Ešte máme niečo menej než mesiac, než začne súťaž, tak máme na čom pracovať," povedal Jágr, ktorý posledný celý zápas odohral ešte 14. februára.

O tri dni neskôr v domácom zápase s Havířovem opustil ľad po zákroku Makra Sikory už v tretej minúte. Potom nastupoval už len na úvodné sekundy, aby nazbieral nutné štarty na účasť v baráži o extraligu. V tej však nakoniec nestihol žiaden zápas.

O jeho štarte proti Ústí nad Labem sa fanúšikovia definitívne dozvedeli až pred zápsom. Jágr mal však jasno, že chce nastúpiť. "Bál som sa, aby sa mi ešte ráno niečo nestalo, nechcel som to zakríknuť. Ja viem, že čím dlhšie budem hrať, tým to bude pre mňa lepšie. Zhodím pár kíl, dostanem sa do tempa. Nie je jednoduché hrať so 115 kg, keď ostatní majú sedemdesiat," povedal Jágr.