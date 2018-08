Žena vyhrala 165 miliónov: Nad tým, koho si vybrala za manžela, ľudia len krútia hlavou

Škótka Gillian Bayford (45), ktorá vyhrala v roku 2012 rozprávkový jackpot 165 miliónov eur, sa z víťazstva tešila s vtedajším manželom Adrianom Bayfordom (47).

Po 15 mesiacoch od výhry sa však pár rozviedol a Gill sa tento víkend vydala druhýkrát. Háčik je v tom, že za Briana (37), ktorý sedel vo väzení za krádež. Gillian sa vraj po výhre veľmi zmenila. Jej rodičia tvrdili, že im dala z výhry len 1,2 milióna eur a že bola manipulatívna a krutá.

Svadba s druhým manželom sa odohrala v luxusnom hoteli presne šesť rokov po tom, čo sa Gill stala milionárkou. Mnohí však špekulujú, či nie je jej nový manžel Brian Deans klamár, ktorý si ju vzal len pre peniaze.