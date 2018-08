Most v Janove bol pravidelne kontrolovaný: Politici si však myslia niečo iné

Firma prevádzkujúca most v talianskom Janove, ktorého časť sa dnes zrútila, odmietla, že by podcenila údržbu stavby.

Podľa šéfa pobočky firmy Autostrade pre oblasť Janova bol most pravidelne monitorovaný a kontroly neukázali, že by hrozilo nebezpečenstvo zrútenia, informovala agentúra ANSA. "Nebol absolútne žiadny dôvod, prečo by mal byť most považovaný za nebezpečný. Robili sme množstvo rôznych kontrol a žiadna z nich neukazovala, že by hrozilo niečo také," povedal agentúre ANSA Stefano Marigliano z firmy Autostrade.

Dodal, že kontroly boli dokonca prísnejšie, než vyžaduje zákon. Podľa Mariglianiho neukázali na žiadne nebezpečenstvo ani posledné špeciálne merania zo začiatku roka 2017, ktoré mali zistiť prípadné poruchy v kábloch alebo silových elektrických vedeniach. Podľa jedného zo svedkov dnešného nešťastia sa stometrový úsek kilometrového Morandiho mosta zrútil po tom, čo do spodku piliera udrel blesk. Príčina nešťastia nie je zatiaľ známa, podľa niektorých ľudí k zrúteniu prispelo podmáčané podložie po výdatných dažďoch.

Podľa ČTK niektorí politici, vrátane miestneho guvernéra, dnes ale údržbu mosta označili za nedostatočnú. Za túto údržbu je pritom podľa ministra dopravy Danila Toninelliho zodpovedná firma Autostrade. Agentúra ANSA dnes pripomenula, že Morandiho most bol dlhodobo preťažený, vedie po ňom totiž frekventovaná diaľnica A10. Už dlhé roky sa pritom hovorí o odklonení diaľnice mimo Janov, ktoré by prevádzky na Morandiho moste uľahčilo. Podľa talianskych médií tento projekt však komplikuje nedostatok peňazí aj občianskej ekologickej iniciatívy.

Len niekoľko hodín po nešťastí taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini vyzval k väčším investíciám do infraštruktúry a k ignorovaním rozpočtových limitov EÚ, ak je to nutné. "Mali by sme sa sami seba opýtať, či je rešpektovanie týchto limitov dôležitejšie ako bezpečnosť talianskych občanov. Podľa mňa samozrejme nie," povedal Salvini. "Ľudia v Janove používajú tento most dvakrát denne, nemôžeme žiť s infraštruktúrou postavenou v 50. a 60. rokoch (20. storočia)," povedal dnes námestník ministra dopravy Edoardo Rixi pre televíznu stanicu SkyNews24.