Začína sa príprava operencov na presun do Afriky: Zoltánovi sa podarilo odfotiť úžasné prírodné divadlo!

Na drôtoch elektrického vedenia sa už stretávajú stovky belorítok, ktoré sa pripravujú na ďalekú cestu do teplých krajín. Tieto menšie „sesternice“ lastovičiek, ako aj lastovičky samotné sú nápadné charakteristickými predodletovými odobierkami. Kto všetko sa chystá na odlet a kedy?

Všimli si to už naši predkovia, ktorí svoje pozorovania zaznamenali v pranostikách. „Jedna z nich hovorí: Na Panny Márie narodenie (8. septembra, pozn. red.) lastovičiek rozlúčenie. Je v nej veľký kus pravdy, pretože ku koncu prvej dekády septembra väčšina lastovičiek aj belorítok opúšťa svoje hniezdiská u nás a odlieta na juh,“ vraví prírodovedec Miroslav Saniga.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Čitateľ Zoltán poslal do redakcie Nového Času zábery na takéto valné zhromaždenie pred odletom. Víkendové stretnutie operencov by málokto prehliadol. „V obci Závada pri Topoľčanoch sa začali zhromažďovať vo veľkom počte, a to asi o dva týždne skôr ako po minulé roky,“ napísal do redakcie.

Odborník to vysvetľuje tým, že belorítky sú družné vtáčatá. „Len málo vtákov má takýto ceremoniálny odlet, väčšina operencov odletí tak potichu, že to ani nevieme. Belorítky to dávajú najavo už asi tri týždne pred odletom a zhromažďujú sa na drôtoch. Zoznamujú sa medzi sebou, trénujú si krídla a nadväzujú kontakty pred letom v kŕdľoch.“

Dážďovník obyčajný

Dážďovník už zo Slovenska odletel. Ide o jedného z najlepších letcov vôbec. Lietajú v kŕdľoch ako stíhačky, denne nalietajú stovky kilometrov. Vo vzduchu dokonca aj spávajú.

Odlet: .......................................................................august

Letovisko: ........................................................Madagaskar

Návrat na Slovensko: .....................................................apríl

Bocian biely

Bociany sa vyskytujú v blízkosti zamokrených oblastí a lúk, na poliach a okrajoch vodných plôch. Preferujú otvorenú krajinu, často sa však nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí.

Odlet: .............................................................................september

Letovisko: ................................................................ južná Afrika

Návrat na Slovensko: ..................................................marec

Belorítka obyčajná

Obe pohlavia majú hlavu, chrbát, krídla a chvost modrastočiernej farby s výnimkou trtáča, ktorý je biely. Spodná časť tela je biela. Chvost je vykrojený.

Odlet: .................... ...........september

Letovisko: .........................južná Afrika

Návrat na Slovensko:...............marec

Žltochvost lesný

Hniezdi na celom území Slovenska od nížin po vysoké hory až v skalách nad hranicou lesa. Je sťahovavý a zriedkavo prezimuje.

Odlet: ......................................................................september

Letovisko: ............................................................južná Afrika

Návrat na Slovensko: ..................................................marec

Škorec obyčajný

Má čierne perie s kovovým leskom do zeleného odtieňa na hlave, prsiach a chrbte a s purpurovým nádychom v záhlaví a na krku.

Odlet: .............................október

Letovisko: ................územie Francúzska, Talianska, Španielska a Maroka

Návrat na Slovensko: .......marec