Svedkovia pádu mosta sú po tom, čo videli, otrasení: Bolo to ako koniec sveta!

Rozpadol sa, akoby bol z múky. Tak opísala denníku La Repubblica pád časti diaľničného mosta v Janove žena, ktorá sa v osudnom momente nachádzala v bezprostrednej blízkosti Morandiho mosta.

Ďalší svedkovia uviedli, že nešťastie odštartoval úder blesku. Muž, ktorý zrútenie jedného z nosníkov viaduktu nakrútil, iba kričal "Ó Bože, Bože!".

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

"Blesk udrel do spodku piliera. Hneď potom sa začal drobiť cement a potom sa všetko zrútilo a bol koniec sveta," citovala La Repubblica člena štvorčlennej rodiny, ktorá sa tragédii prizerala. Teraz sa v starostlivosti psychológov spamätáva zo šoku. "Videli sme, ako stavba povolila a potom spadol dole prvý kamión," opisovali svedkovia.



Rozrušená bola aj ďalšia prizerajúca: "Mám tú scénu stále pred očami. Ľudí, ktorí padali, ako sa most rozpadali. Nákladiaky, autá." Pred pádom časti viaduktu žena k nemu smerovala po ulici pod ním. "Bola som desať metrov od mosta, keď sa zrútil, ako by bol z múky. Bol to zázrak, že som prežila, ale je mi ľúto tých úbohých ľudí, pretože ten most už mal problémy," povedala obyvateľka Janova o jednej z najvýznamnejších dopravných tepien mesta.

Na spravodajských serveroch sa šíria aj videá a fotografie nákladného vozidla, ktoré zastavilo len niekoľko metrov od bodu zlomu. Šťastie mal tiež Corrado Cusano, ktorý vraj po kritickej časti mosta prešiel desať alebo dvadsať sekúnd pred jej zrútením.povedal vo vysielaní televízie Rai. Potvrdil, že za ním bola kopa vozidiel, "pretože sme stáli v kolóne".

"Pohľad je to naozaj apokalyptický, akoby dopadla bomba," opísal reportér denníka La Repubblica miesto nešťastia, kde po celý čas silne pršalo. Uviedol tiež, že začul informáciu o dievčati, ktorá prechádzala pod viaduktom a utrpelo vážne zranenia, smrť jej ale podľa neho nehrozí. "Situácia je naozaj dramatická. Ja som tu na mieste, ale myslím, že zvyšok mesta bude kompletne zablokovaný," povedal Matteo Pucciarelli.