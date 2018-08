Zdravé šteniatka v Košiciach utratili, prehovorila zvieracia ombudsmanka: Kto zaplatí za ICH zbytočnú smrť?

Takto nie! Zbytočná smrť Bobiho a Benyho koncom júla otriasla metropolou východu. Dve šteniatka veterinár asanačnej služby nemilosrdne utratil na základe príkazu samosprávy, hoci im už aktivisti vybavili nový domov.

Zvieracia ombudsmanka považuje čin veterinára za škandalózny a odsúdila aj to, že nik ešte nenesie zodpovednosť. Po samosprávou objednanom zásahu veterinár Martin Král utratil psíkov, pričom tvrdí, že konal na žiadosť majiteľa. „Došlo k porušeniu zákona. Eutanáziu veterinárom zákon pripúšťa iba v prípade, že je zviera nevyliečiteľne choré, staré, extrémne zranené a jeho život by bol spojený s utrpením. To boli zdravé šteniatka,“ hovorí zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

„Veterinárna správa by mala vyvodiť zodpovednosť, zákon ukladá v takýchto prípadoch sankciu od 2 500 do 40 000 eur. Potrestaná by mala byť asanačná služba, samospráva aj veterinár,“ pokračuje. Mesto zatiaľ dôsledky nevyvodilo. „Eutanázia bola vykonaná MVDr. Martinom Králom ako súkromným veterinárnym lekárom a nie ako konateľom spoločnosti Veterina, s. r. o., s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu,“ vyjadrila sa hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Veterinárna správa ani komora veterinárnych lekárov sa do uzávierky nevyjadrili. „V danom prípade polícia nezistila porušenie takých právnych predpisov, v oblasti ktorých je oprávnená konať," uviedla Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach.