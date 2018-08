Kližanovi sa pod vedením Hrbatého darí: Ešte sa budú diať veľké veci!

Prežíva vydarené obdobie!

Slovenský tenista Martin Kližan (29) chytil pod vedením trénera Dominika Hrbatého (40) druhý dych. Po víťazstve na turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli, kde porazil aj Dominica Thiema, a semifinálovej účasti na challengeri v nemeckom Pullachu sa momentálne nachádza v rebríčku na 72. mieste.

Spolupráca s Hrbatým tak priniesla svoje prvé ovocie. „Martin urobil na sebe za posledného pol roka kus práce. Získal nový pohľad na život, svet už nie je gombička. Sám chcel zapracovať aj na svojej povahe, takže som bol ochotný mu pomôcť. Momentálne nie je taký impulzívny, je pokojnejší a sebakritickejší. V hlave má nastavené triezve životné i profesionálne priority. Snaží sa už nevyskakovať z davu, ako to bolo v minulosti,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii v NTC Hrbatý.

„Často čítam diskusie na internete a vidím aj na ľuďoch, že jedna polovica mu fandí a tá druhá mu tak celkom neverí. Martin je ale veľký talent, má úžasný potenciál. Ja som tréner, ktorý má jasnú predstavu, ako má hráčska kariéra vyzerať. Viem, čo musí tenista spraviť, aby sa dostal do desiatky či dvadsiatky. Krásne je, že je u neho priestor na zlepšenie, to je veľká motivácia pre mňa ako trénera,“ pokračoval Hrbatý. Zároveň priznal, že ho od spolupráce s Kližanom veľa ľudí odhováralo.

„Trénovať Martina je výzva. Ľudia mi vraveli, že si iba spravím zlé meno, že je to blázon a že je nekoučovateľný. Ja nepoznám pojem nezdolateľná prekážka. Čím horší prípad, tým väčšia výzva. Martin sa dá zvládnuť, len si treba k nemu nájsť cestu. Musím si na všetko dávať pozor, aby sa to proti mne neobrátilo. Ale aj tieto veci ma posúvajú dopredu,“ uzavrel Hrbatý, na ktorého rozprávanie nadviazal Kližan.

„Spolupráca s Dominom funguje na 100 %. Prvé výsledky sa dostavili. Za nimi je kopa tvrdej práce. Ešte sa však necítim byť na vrchole, k tomu mám ďaleko. To najlepšie len príde, ešte sa budú diať veľké veci! Makám na sebe po všetkých stránkach. Som rád, že sa teraz dostavil nejaký ten väčší úspech. Keď človek robí 20 rokov nejakú robotu, tak ho to napĺňa, keď sú nejaké úspechy. No 11 mesiacov v roku je to čisto iba o drine, tenis je makačka, bolesť nikoho nebaví. Možno iba Domina, on je taký sado-maso,“ neodpustil si so smiechom Kližko.