Nie je na tom dobre: Hrozí predčasný koniec Peťovej sezóny?!

Slovenského cyklistu Petra Sagna (28) čaká v závere sezóny ešte niekoľko prestížnych pretekov a podujatí.

Trojnásobný majster sveta sa však nenachádza v ideálnom rozpoložení. Trápia ho zdravotné problémy po páde z Tour de France, ale aj prechladnutie, ktoré chytil pred ME v Glasgowe. Hrozí mu predčasný koniec sezóny?!

Sagan si stanovil svoj program jasne. V nedeľu má pred sebou preteky v Hamburgu, na konci augusta chce štartovať na Vuelte a obhajovať titul majstra sveta bude posledný septembrový deň. Fanúšikov však trápi otázka, či to v jeho prípade nebude zbytočná záťaž pre jeho dobité telo, ktoré od pádu v 17. etape na Tour de France dostáva poriadne zabrať a v podstate nemá čas na regeneráciu. Neuvažuje preto, že by radšej predčasne ukončil sezónu?

„Cítim, že do konca roka mám v sebe stále ešte zopár pretekov,“ nechal sa počuť Sagan v rozhovore pre Velonews. „Čaká ma Hamburg a potom Vuelta, uvidíme, ako mi to tam pôjde. Budem na konci sezóny bojovať do posledného dychu. Snažil som sa aj na ME, ale limitovala ma celkom veľká bolesť chrbta a boku. Nebol som v dobrej forme, preto som usúdil, že by bolo lepšie, keby som to radšej zabalil. Bolo to pre mňa extrémne náročné,“ usúdil slovenský Tourminátor.

„ME beriem tak, že to bol pre mňa dobrý tréning. Teraz urobím všetko preto, aby som sa dal dokopy. O predčasnom konci sezóny neuvažujem. Plne sa sústredím na jej záver,“ uzavrel Sagan, ktorý bude 30. septembra v Innsbrucku obhajovať svoj tretí titul majstra sveta napriek tomu, že trať nie je stavaná podľa jeho gusta.

„Peter je trojnásobný majster sveta. Obhajoba titulu je povinná. Na MS štartovať bude aj napriek tomu, že trať má kopcovitý charakter. Dúfame, že sa predstaví v čo najlepšej forme,“ povedal pre Nový Čas športový riaditeľ tímu BORA Ján Valach (44).