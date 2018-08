Bero zažil debut ako z rozprávky: Holanďania boli zvedaví aj na Trenčín

Debut ako z rozprávky! Gól, asistencia, celý zápas na ihrisku a víťazstvo 5:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Taký slastný pocit Matúš Bero (22) dávno nezažil. V tureckom Trabzonspore totiž viac sedel na lavičke, ako hral. Po nedávnom prestupe do holandského Vitesse Arnhem dostal príležitosť v základnej zostave hneď v prvom kole Eredivisie. A zužitkoval ju dokonale.

Vo Vitesse hrá Bero opäť stredopoliara. V stredovej formácii žiaril aj v AS Trenčín, s ktorým získal double v lige i v Slovenskom pohári. „Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som opustil Trabzonspor. V Holandsku o mne vedia, že som stredopoliar. Tréner Sluckij ráta so mnou do stredu zálohy. Toto miesto mi je vlastné. Na ňom sa cítim najsilnejší.“

V novom prostredí začína od nuly. Po náročnom tureckom jazyku stojí pred ním holandčina. „Je to síce oficiálna reč, no s každým sa dá dohovoriť aj po anglicky. Príjemné zistenie. A zároveň dobrá škola,“ vraví natešene. Bera nadchla angažovanosť klubu. „Všetci noví hráči dostali hneď adresy stránok, na ktorých si mohli vybrať dom. Potom sme ich išli spolu pozerať. Všetko, čo potrebujeme, dokáže klub vybaviť zo dňa na deň. Vytvára nám komfort a my sa môžeme sústrediť len na futbal.“

Aj v kabíne Arnhemu zarezonovalo senzačné víťazstvo Trenčína 4:0 nad favorizovaným Feyenoordom Rotterdam v 3. predkole Európskej ligy. Do zajtrajšej odvety nastúpi bývalý Berov klub so sľubným náskokom. „Pred zápasom ma holandskí novinári spovedali, čo je Trenčín zač. Povedal som im, že ak vychytí deň, dokáže byť mimoriadne nebezpečný. Som rád, že Trenčín robí dobré meno nášmu futbalu. Len mi v ňom chýba viac slovenských hráčov.“ Bero tvrdí, že Feyenoord mal v Žiline aj trochu smoly. „Pre zranenie nemohlo nastúpiť niekoľko kľúčových hráčov. To nie je výhovorka. Myslím si, že o postupe ešte nie je rozhodnuté. Verím však, že ďalej pôjde Trenčín.“