České Tesco má problém: Predávali jablká z Poľska, skrývali škodlivé prekvapenie

Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia v Česku zistila nadlimitný obsah pesticídov v poľských jablkách Golden Delicious, ktoré v dvojkilových baleniach predávalo české Tesco.

Všetky šarže už sú predané, a preto sa nič z trhu nesťahovalo, povedal ČTK hovorca inšpekcie Pavel Kopřiva. Jablká obsahovali šesťnásobok povoleného množstva pesticídov a podľa Kopřivu to môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Inšpekcia tento rok zistila niekoľko prípadov nevyhovujúcich jabĺk z dovozu s nadmerným množstvom pesticídov.



Inšpekcia upozornila spotrebiteľov, že nadlimitné množstvo pesticídov odhalili vzorky pri šarži LOT: 509/05 / 18T z Poľska. Na obale bol vyznačený dodávateľ P + P Praha. "Maximálny povolený limit pre prítomnosť pesticídu bifentrín je pre jablká 0,01 miligramu na kilogram, rozbor potvrdil prítomnosť v množstve 0,062 miligramu na kilogram," uviedol Kopřiva.



Pesticídy organizmus nevie odbúrať, dodal. "Ak sa v tele nahromadia, môže to spôsobiť zdravotné ťažkosti," uviedol Kopřiva. Inšpekcia zatiaľ nevie, akého množstva sa dotknutá šarža týkala. Informáciu vložila do európskeho systému rýchleho varovania RASFF. S kontrolovanou osobou začne správne konanie o uložení pokuty.