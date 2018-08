Bugár prehovoril ku kauze únosu Vietnamca: Ak sa potvrdí účasť štátnych orgánov, pristúpi k radikálnemu kroku

Ak sa potvrdí, že došlo k únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha a Slovensko v ňom bolo zneužité, mali by sme vyhostiť vietnamského veľvyslanca.

Myslí si to predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. Zopakoval, že pokiaľ sa tiež potvrdí, že niektoré z našich štátnych orgánov sa vedome a aktívne zúčastnili na únose, Most-Híd vystúpi z vládnej koalície.

"Konáme na základe faktov, nie indícií. Ak sa to potvrdí, že vedome a aktívne sa zúčastnili niektoré z našich štátnych orgánov tohto únosu, tak vystúpime z koalície," uviedol pre TASR Bugár. Neočakáva, že by sa vyšetrovanie prípadu naťahovalo. "Nemyslím si, že generálny prokurátor má v záujme vyšetrovanie naťahovať," spomenul Bugár, podľa ktorého sa fakty dajú získať do mesiaca či dvoch. Upozornil aj na množstvo svedkov, ktorých bude treba vypočuť, čo chce svoj čas.

Bugár tiež upozorňuje, že sa málo hovorí o spolupráci tajných služieb. "Ako je možné, že nás neinformovali?" pýta sa šéf koaličnej strany. Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Anton Šafárik by mal podľa Bugára iniciovať stretnutie dotknutých tajných služieb v oblasti spolupráce a informovania sa.

Kauzu údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha vyšetrujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokuratúr SR Jaromír Čižnár mieni požiadať v kauze únosu o zbavenie mlčanlivosti 44 ľudí. Ministerka vnútra Denisa Saková je pripravená zbaviť mlčanlivosti všetky osoby, ktoré budú chcieť orgány činné v trestnom konaní vypočuť.

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) pred pár dňami uviedol, že zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania únosu vietnamského občana hovoria o možnom neúmyselnom zapojení SR do celej akcie. Obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Vietnamca vládnym špeciálom, považuje za "scestné a absurdné".