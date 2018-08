Kližanova spolupráca s Hrbatým priniesla úspech: Na rad prichádzajú ďalšie výzvy

Slovenský tenista Martin Kližan (29) prežíva úspešné obdobie. Po semifinálovej účasti na challengeri v nemeckom Pullachu zlepšil postavenie v rebríčku o päť priečok a momentálne je na 72. mieste.

Ešte predtým triumfoval na turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli a uplynulé úspechy ho motivujú za ďalšími.

"Martin hral za uplynulé dva týždne najkonzistentnejší tenis. Nehral extra silno ani slabo, ale využil každú šancu, ktorú v zápasoch mal. Vyústilo to do toho, že získal titul v Rakúsku a dostal sa do semifinále v Pullachu, kde mu nevyšli niektoré veci. Ale nedá sa vždy všetko využiť. Je dôležité, že sa Martin posunul takmer do prvej sedemdesiatky. Na konca roka by to snáď mohlo vyjsť do prvej päťdesiatky," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave Kližanov tréner Dominik Hrbatý.

V Rakúsku si Kližan vo finále si za 1:08 h poradil s Denisom Istominom z Uzbekistanu hladko 6:2, 6:2. Získal celkovo šiesty singlový titul na ATP Tour a počtom cenných trofejí vyrovnal práve svojho trénera. V minulosti uspel na antukových turnajoch v Mníchove (2014), Casablanke (2015) a Hamburgu (2016), na tvrdom povrchu vyhral v roku 2012 v Petrohrade a v roku 2016 v Rotterdame. Na challengerovom turnaji v nemeckom Pullachu ho zastavil až v semifinále najvyššie nasadený domáci hráč Jan-Lennard Struff v dvoch setoch 4:6 a 4:6.

"Posledné týždne boli pre mňa odmenou za moju prácu v príprave. Dopadlo to dobre. Verím, že mám nakročené k úspechom aj na ďalších turnajoch," poznamenal Kližan.

Hrbatý s Kližanom sa dohodli na spolupráci na konci roka 2017 a súčasná fazóna s pozitívnymi výsledkami prekvapila aj slovenskú jednotku v rebríčku ATP.

"Prišlo to v ideálnom čase, ale čakali sme, že to príde neskôr. Ale celý tím robil dobrú robotu a to je super. Môžeme sa teraz popasovať s väčšími turnajmi a budeme sa snažiť uhrať ďalšie výsledky. Prvá časť spolupráce sa naplnila, druhá bude o tom, aby sme sa dostali čo najvyššie v rebríčku a možno prekonali aj moje najlepšie umiestnenie," povedal Kližan, ktorého maximum je 24. miesto.

Kližan ulovil počas uplynulého obdobia aj niekoľko cenných skalpov, medzi najvýraznejšie patrí víťazstvo nad osmičkou rebríčka ATP Dominicom Thiemom z Rakúska. Toho zdolal pred domácimi divákmi v Kitzbüheli. "Nedá sa povedať, ktorý zápas považujem za najlepší z mojej strany. Celkovo je moje ponímanie hry na vysokej úrovni a to je najväčší prínos. Cítim sa dobre fyzicky aj psychicky a aj sebavedomo," dodal Kližan.

Slovenský tenista získal turnajový titul v Rakúsku v deň menín trénera Hrbatého. Bývalý úspešný slovenský reprezentant to síce nevnímal, ale spoluprácu s Kližanom si pochvaľuje. Mnohí ho totiž od nej odhovárali:

"Vraveli mi, že si urobím zlé meno, že to nedopadne dobre, lebo Martin je nekoučovateľný. Ale pre mňa v tenise aj v živote neexistujú nezdolateľné veci. Veľa som sa o sebe aj druhých ľuďoch naučil. Martina som musel študovať, musel som sa naučiť, čo na neho platí. Myslím, že som si k nemu našiel cestu. Nemal som voči nemu výhrady, vždy keď sme boli spolu, tak si na kurte všetko odmakal."

Chémiu, ktorá medzi oboma vládne, vyzdvihol aj Kližan: "Je to jeden z mála ľudí, ktorých rešpektujem a verím mu vo veľa veciach. On je taká dobrá povaha. Ak je tam rešpekt, tak všetko ide lepšie."