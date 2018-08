Prostitútka prehovorila o cyklistickej legende: Škrtil ma a kričal, že som k**va!

Tieto slová ho nepotešia. Bývalý nemecký cyklista Jan Ullrich (44) minulý týždeň fyzicky napadol v luxusnom hoteli prostitútku a polícia ho zatkla.

Žena, ktorá sa stala obeťou útoku, teraz prehovorila o tom, čo sa na izbe stalo.

Hovorí si Brandy a je zvyknutá na slušné zaobchádzanie. Prostitútka, ktorá poskytuje svoje služby klientom, sa stala obeťou cyklistickej hviezdy Jana Ullricha. V noci si ju bývalý nemecký športovec objednal do luxusného hotela vo Frankfurte a za tri hodiny sexu mala slečna dostať 600 eur.

Cestou do Ullrichovho apartmánu stretla Brandy kolegyňu, ktorá akurát odchádzala. Keď potom vstúpila do izby cyklistu, videla veľký neporiadok. "Na stole ležali balíčky bieleho prášku. Zdalo sa mi, že je to kokaín. Na podlahe boli použité kondómy a dve fľaše Johnnie Walker Black Label," povedala nemeckému denníku Bild deva.



Behom chvíle sa mladá žena od Ullricha dozvedela, že od nej chce nechránený styk. Situácia v miestnosti sa tak vyhrotila, pretože Brandy niečo podobné vehementne odmietala. Cyklista začal byť vulgárny a na ženu vykríkol:



"Ja som si vás objednal, ste kurva!" Nešlo ale len o verbálny, ale aj fyzický útok. Ullrich mal ženu dlho škrtiť, až sa začala dusiť. Našťastie potom povolil a neskôr do hotela prišla polícia a slávneho nemeckého športovca zatkla.