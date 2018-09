Tínedžerka si nešťastne udrela hlavu o zárubňu: Do 12 hodín bol jej život v troskách!

Nešťastná náhoda jej prevrátila život naruby. Mladá brankárka sa na futbalové ihrisko tak skoro nepostaví.

Šestnásťročná Jade Almond sa hojdala v škole na stoličke a pri páde si udrela hlavu o zárubňu. Vyzeralo to, že išlo len o bežný úder, no jej stav sa začal zhoršovať v priebehu 12 hodín. Najskôr sa cítila len otrasená, preto sa ďalej zabávala s priateľmi a netrápilo ju to. Britská tínedžerka sa neskôr začala nekontrotovateľne triasť a prišla o cit v pravej nohe, píše portál Metro.

Postupne už nebola schopná ani chodiť, preto ju odviezli do nemocnice Manchester Royal Infirmary. Napriek vážnemu stavu ju z kliniky prepustili so slovami, že s týmto stavom nevedia nič urobiť. Vystrašená matka ju preto odviezla do nemocnice Salford Royal Hospital, kde ju hospitalizovali a počas týždňa jej robili rôzne testy.

Lekári si s jej stavom nevedia dať rady a je to pre nich záhada. Jade diagnostikovali stav zvaný funkčná neurologická porucha. Okrem toho však mladé dievča trpí roztrúsenou sklerózou a symptómami podobnými Parkinsonovej chorobe. K zotaveniu by jej mala pomôcť náročná rehabilitácia.

Mama Michelle (41) sa o svoju dospievajúcu dcéru nesmierne bojí a je nešťastná z toho, že bizarné zranenie jej takto zničilo život.