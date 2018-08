V Anglicku sa prevrátil plný autobus: 41 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi 7 detí

Celkovo 41 ľudí utrpelo zranenia po tom, čo sa v pondelok na diaľnici v anglickom grófstve Kent prevrátil autobus. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

K nehode došlo pred 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) pri meste Swanley vzdialenom približne 24 kilometrov juhovýchodne od Londýna. Autobus zostal po havárii ležať bokom na zvodidlách.

Podľa záchranárov je medzi zranenými aj sedem detí. Troch ľudí, ktorí utrpeli vážnejšie zranenia, previezli do nemocnice v neďalekom Orpingtone. Dvoch z nich museli z vraku autobusu vyslobodzovať hasiči.

Na diaľnici v okolí nehody sa začali tvoriť dlhé kolóny so zdržaním až 1,5 hodiny. Premávka by sa podľa polície mala vrátiť do normálu krátko po polnoci.