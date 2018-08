Merkelová chce vracať migrantov do Talianska: Na dohodu však potrebuje viac času

Nemecká vláda potrebuje ešte čas na to, aby vyrokovala s Talianskom dohodu umožňujúcu vracať do tejto juhoeurópskej krajiny migrantov, ktorí tam predtým požiadali o azyl.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová to povedala v pondelok - týždeň po tom, ako jej vláda dosiahla podobnú dohodu so Španielskom. "Sme v procese vyjednávania", ktoré "ešte nejaký čas" potrvá, citovala Merkelovú tlačová agentúra DPA.

Kancelárka po stretnutí s bosnianskym premiérom Denisom Zvizdičom v Berlíne taktiež uviedla, že v prípade potreby je pripravená na osobné stretnutie so šéfom talianskej vlády Giuseppem Contem. "Avšak do tohto bodu sme sa ešte nedostali," dodala Merkelová. V podobnom duchu sa nemecká kancelárka vyjadrila aj o spolupráci s Gréckom, ktoré je takisto významnou tranzitnou krajinou pre migrantov prichádzajúcich do Nemecka, informovala agentúra AP.

Merkelová, ktorá stojí na čele Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), je pod nátlakom zo strany ministra vnútra Horsta Seehofera, šéfa sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), aby zabezpečila readmisné dohody s hlavnými európskymi partnermi. Podrobnosti o vyhliadkach na úspech takejto spolupráce chcel mať pôvodne k dispozícii najneskôr koncom júla alebo začiatkom augusta.

Už v sobotu vstúpila do platnosti dohoda, na základe ktorej môže Nemecko vracať do Španielska tzv. druhotných migrantov, a to v priebehu 48 hodín po ich príchode. Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra však v pondelok uviedla, že zatiaľ nenastal ani jeden takýto prípad.

Merkelová chce udržiavať vzťahy s USA: Svojimi vyjadreniami vás možno prekvapí

Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil ešte v júni spor medzi CSU a CDU, ktorý sa týkal zámeru ministra Seehofera sprísniť azylovú politiku krajiny. Strany sa napokon dohodli s tým, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa predtým zaregistrovali.