Herec Cinkota po prepustení z väzenia nemá na ružiach ustlané: Strach o otca!

Bolestivá škvrna na jeho duši! Herec Dušan Cinkota (47) sa v júli po šiestich rokoch strávených vo väzení mohol konečne nadýchnuť slobody. Nečudo, že kroky známeho umelca okamžite smerovali za jeho milovanou rodinou.

Cinki s úľavou objal svoju tehotnú manželku Zuzanu (32) a srdce mu stislo radosťou pri pohľade na dojatých rodičov Dušana (67) a Zdenku (72). Tých trápi podlomené zdravie a herec dobre vie, že im musí byť oporou. Najmä Dušanov chorý otec, ktorý nedávno podstúpil vyšetrenie na banskobystrickej neurológii, teraz potrebuje veľa síl.

Cinkota srší spokojnosťou po tom, čo ho súd po šiestich rokoch podmienečne prepustil z basy. Konečne môže byť s ľuďmi, o ktorých sa mu za mrežami snívalo snáď každú noc a ktorých miluje najviac na svete. Tí vytvárajú Dušanovi zázemie pri začlenení sa do nového života a poskytujú mu skutočný domov. Manželka Zuzana mu čoskoro porodí vytúženého synčeka, ale radosť umelca, ktorý sa v minulosti opakovane zaplietol do víru drog, napriek tomu nie je stopercentná.

Trestom, hoci nevyrieknutým žiadnym súdom, ale životom samým, je podlomené zdravie jeho rodičov. „Starý pán Cinkota chodieva na neurológiu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Absolvoval tam vyšetrenia a na chodbe ševelil, že je dosť chorý a necíti sa dobre. Podstúpil tam aj CT vyšetrenie,“ tvrdí zdroj Nového Času, ktorý muža s aktovkou v ruke stretol na chodbách špitálu.

"Áno, je pravda, že ocko má zdravotné problémy, ale je to bojovník a ja verím, že môj návrat mu pomôže a vleje novú silu do žíl," povedal včera Novému Času Cinki. Tieto informácie už v minulosti spomínala aj hercova mama. „Chodím s ním po vyšetreniach,“ priznala pred dvomi rokmi pani Zdenka, viac o zdraví svojho manžela však prezradila. „Sú to chúlostivé veci,“ dodala pani Cinkotová, pričom pôsobila vyčerpane. „Aj ja som chorá,“ prezradila v minulosti.

Je viac než isté, že prepustenie ich syna obom uľavilo na dušiach. Dlhé roky, ktoré deň i noc strávili prosbami, aby ich univerzum vyslyšalo, napokon vynahradila vrúcna náruč oslobodeného herca. A hoci im teraz konečne zostáva viac energie na boj s vlastným údelom, čas strávený v pochmúrnych myšlienkach zrejme navždy zanechá na ich životoch šrámy.

Opora rodičom

Niet divu, že hneď ako sa Dušan pred mesiacom dostal na slobodu, jeho myšlienky, ale aj činy boli okamžite späté s blízkymi. Snaží sa im vynahradiť všetko, čím si počas šiestich rokov bez neho museli prejsť. „Domov. Domov, počúvať bruško, lebo už malý vyvádza, domov za našimi, za rodičmi,“ zopakoval pre televíziu Markíza Cinki.