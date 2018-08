Aj v Rovinke majú svoj spievajúci dom: Anna znepríjemňuje susedom život 4 roky! Pozrite sa, čo stvára

Sú zúfalí! Mladé rodiny, ktoré bývajú v radovej zástavbe v Rovinke (okr. Senec), si nevedia poradiť so susedou, ktorá obťažuje celé okolie hlasne pusteným rádiom a vyhrážkami. Osamelá žena tvrdí, že sa len hlukom bráni a na všetkých podáva sťažnosti.

Nielen v Štúrove naštrbila dobré susedské vzťahy hlasná hudba. Svoj „spievajúci dom“ majú aj obyvatelia Rovinky. Do Nového Času nám prišiel tip od ľudí, ktorí žijú na Dúhovej ulici. Už viac ako štyri roky si ich suseda Anna púšťa rádio tak hlasno, že im to podľa nich znepríjemňuje život.

Annini susedia tvrdia, že si rádio hrá od ôsmej rána do 22.00 hodiny. Niekedy naraz zapne aj dve, jedno smerom do záhrady a druhé do ulice. Nevypína ich ani vtedy, keď odchádza z domu. Keď sme Anne povedali, že rádio naozaj pôsobí rušivo, ohradila sa. „To je moja obrana voči tým grázlom a je to môj pozemok,“ vysvetlila nám.

Susedia už toho majú plné zuby. „Stále nás udáva pre nezmysly na polícii a tí to musia prešetriť. Hneď ako si všimne, že sa obďaleč smejeme, má pocit, že to z nej a začne útočiť. Predstavte si, že jedného dňa prídete domov a je u vás sociálka, ktorá preveruje, či máte teplú vodu a dieťa svoju izbu,“ povedali nám susedia, ktorí si želajú zostať v anonymite.

Kontaktovali sme aj Obecný úrad v Rovinke. Podľa nich neevidujú písomnú ani elektronickú sťažnosť na Annu. Susedia však tvrdia, že sťažnosti na ňu podávajú, ale obec sa od nich dištancuje. Rovnako koná aj Anna, ktorá úrad zavalila množstvom sťažností. „Cíti sa byť zo strany susedov poškodzovaná na jej právach. Sťažuje sa na činnosť orgánov obce, orgánov štátnej správy, ako aj polície,“ povedala Dana Fehérová, asistentka starostu.

Spievajúci dom v Štúrove

Obyvateľov Kossúthovej ul. v Štúrove 16 rokov terorizovala opernou áriou Eva (56). Minulý týždeň ju vyšetrovateľ obvinil z trestného činu nebezpečného prenasledovania a sudca ju vzal do vyšetrovacej väzby. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolala. V prípade dokázania viny hrozí obvinenej basa na 6 mesiacov až 3 roky.