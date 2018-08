Horúčavy zhoršujú vodu v prírodných kúpaliskách: Hrozné, čo spôsobili baktérie na tele dievčatka v Bratislave!

Kúpanie v jazerách je veľmi obľúbené, no nie vždy sa musí vyplatiť. Tatiana (22) mala nedávno nepríjemnú skúsenosť s plávaním v petržalskom Draždiaku.

„Boli sme sa tam kúpať s kamarátkou a jej dvoma dcérami. Ja som sa iba opaľovala na brehu, ale ony sa do dvoch hodín po vyjdení z vody vyhádzali na celom tele,“ posťažovala sa Tatiana. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava je voda v prírodnom kúpalisku Veľký Draždiak vhodná na kúpanie. ,,No nie je vylúčené, že niektoré osoby môžu mať z prírodnej vody alergickú reakciu,“ povedala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová a pokračovala: „V dôsledku zhoršenej mikrobiologickej kvality vody na kúpanie pre zvýšený výskyt siníc a niektoré druhy rias by najmä u osôb s oslabenou imunitou mohlo dôjsť k vzniku alergických reakcií, zápalovým ochoreniam kože či povrchových slizníc a podobne. V prípade premnoženia črevných baktérií hrozia u citlivých osôb infekcie tráviaceho ústrojenstva.“

Na prírodnom kúpalisku máte väčšiu plochu na plávanie, ušetríte na vstupnom a vyhnete sa aj chlórovej vode z bazénov. Podľa hygienikov dlhotrvajúce horúčavy však môžu negatívne ovplyvniť kvalitu vody. „Vysoké teploty môžu spôsobiť zhoršenie mikrobiologickej kvality vody na kúpanie,“ upozornila Nosálová. „Kontrolujeme a monitorujeme kvalitu vody v 11 prírodných kúpaliskách v našom kraji a jej kvalita je k dnešnému dňu vyhovujúca,“ doplnila Nosálová.

Ako zistíte kvalitu vody

1. Pred vstupom do vody si všímajte, či nemá zmenenú farbu, nezapácha, nepôsobí odpudivo, alebo povrch nepokrývajú plávajúce nečistoty.

2. Všímajte si aj okolie kúpaliska - nie je bezpečné kúpať sa v prírodných vodných plochách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, pretože môže prenášať aj niektoré patogénne mikróby, ako napr. salmonelu.

3. Zvážte kúpanie vo vode, kde sa našli uhynuté ryby či vodné vtáctvo.

4. Reakcia tela na vodu v jazere závisí od individuálneho stavu imunity jedinca.