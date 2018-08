Renáta († 45) zomrela brutálne: Podľa polície ju Tibor držal za nohy a vyhodil z balkóna

Hádka sa skončila tragicky! Recidivista Tibor (46) má na krku vraždu Renáty († 45), ktorú prehodil cez balkón a potom ju pustil. Zomrela ihneď na následky zranení. K otrasnému skutku došlo po požití alkoholu v jednej z košických bytoviek.

Vyšetrovateľ Tibora (46) obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Muž v piatok po 23.30 hodine po predchádzajúcej hádke Košičanku naklonil cez zábradlie balkóna tak, že ju držal za nohy a ona visela z balkóna dole hlavou. Potom ju pustil. Utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Za tento skutok mu hrozí až 20 rokov väzenia,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Milan Filičko z Krajskej prokuratúry Košice spresnil, že návrh na vzatie obvineného do väzby odôvodnili obavou, že ujde a bude sa skrývať alebo pokračovať v trestnej činnosti. „Ide o šesťkrát odsúdeného páchateľa, pričom čin spáchal v skúšobnej lehote za iné odsúdenie,“ dodal.

Recidivistu nakoniec vzali do väzby po rozhodnutí košického sudcu. Tesne pred vypočutím a rozhodnutím ešte zodpovedal niekoľko otázok.opakoval Tibor a zamrmlal: „Poriadne som si zavaril!“ Obeť podľa jeho slov nebola jeho priateľkou, ale išlo len o kamarátku, ktorá u neho asi mesiac bývala. Nevedel si spomenúť ani na okolnosti hádky, no dobre si pamätal požité nápoje. „Bolo to všetko. Tvrdé, víno i pivo!“ Nafúkať mal pritom až okolo 2,3 promile!

Ako došlo k vražde

1. Tibor držal ženu za nohy z balkóna, visela dole hlavou.

2. Podľa polície ju potom pustil.

3. Renáta († 45) po páde zraneniam podľahla