Onkologickí pacienti prežili týždeň v Tatrách: Prvá dovolenka v živote

Tatranské Matliare - Na chvíľu zabudli na útrapy. Letná rekreácia je pre mnohých z nás bežná a trávime ju pri mori, na horách alebo výletmi v okolí domova. Lenže sú aj rodiny, ktoré na zaslúžený oddych nemôžu ani len pomyslieť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Väčšinu času trávia v nemocnici v spoločnosti svojich blízkych alebo ich opaterou. Pre rodiny s jedným alebo viacerými členmi, ktorí trpia onkologickým ochorením, sprostredkovali darcovia týždenný relaxačný pobyt vo Vysokých Tatrách.

V hoteli v Tatranských Matliaroch nás privítala skupina dospelých aj detí, ktorým žiaril úsmev na tvári. Práve sa vrátili z výletu zo Skalnatého plesa plní dojmov a zážitkov. „Tešíme sa z každého dňa a z každej maličkosti. Máme šestnásťročnú Barborku, ktorá nám je veľkou oporou a dovolenka nám pripadá ako zázrak,“ privítala nás pani Mária (56) z Bratislavy. „Pred šiestimi rokmi mi pri operácii našli nádor. Podstúpila som niekoľko operácií a o dva roky dostal rakovinu aj manžel, no liečime sa a bojujeme,“ dodala.

Bezstarostný týždeň sa v rámci možností snažili užiť aj Izabela (14) s bratom Andrejom (16) z Turzovky. Prišli s otcom Jozefom (65). Pred pár rokmi mu však diagnostikovali rakovinu hrtana a tvárovej časti.Deti sú šikovné. Izabela chodí na základnú školu. Andrej skončil tretí v súťaži Slovensko má talent. Snažíme sa vyžiť z 800 eur dôchodku,“ povedal s ťažkosťami.

Ďalšia rodina prišla so synmi Adamom (9) a Máriom (15) z Kráľovského Chlmca. Chlapci trpia nezvyčajným typom rakoviny. „Je to naša prvá dovolenka. Majú to genetického pôvodu a pritom nikto z rodiny nič také nemal. Adam z 37 kíl schudol na dvadsať. Práve sme sa vrátili z liečby v protónovom centre v Prahe. Stálo to 70-tisíc eur. Tam sme sa dozvedeli, že ojedinelá diagnóza sa dá liečiť iba v Amerike. Spojil sa s nami aj profesor a dal nám veľkú nádej. Aj úradníci sa činia. Konečne nám priznali nejaké peniaze na starostlivosť o choré deti,“ uzavrela mama chorých detí. Väčšina rodín má finančné problémy, čo napokon vyplýva aj z analýzy štatistických údajov. Až u 40 % rodín totiž klesne príjem na 500 € mesačne.