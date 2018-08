Náhla zmena programu na pohrebe Dančiaka († 75): Prečo Mórová nemohla vystúpiť?

Stano Dančiak († 75) patril medzi najvýraznejšie osobnosti nášho kultúrneho života. Vážna choroba mu však postupne zobrala zrak, ale aj to, čo najviac miloval - divadelné javisko.

Jeho kolegovia však na neho nikdy nezabudli a desiatky z nich sa s ním prišla v pondelok dopoludnia rozlúčiť do novej budovy Slovenského národného divadla. Hereckému velikánovi vzdali hold zvúčné mená, medzi inými Božidara Turzonovová (76) či Dušan Jamrich (71). Poslednými slovami sa mala Dančiakovi do neba prihovoriť aj herečka Diana Mórová (48), ktorá síce držala stráž pri rakve na pódiu a jej meno svietilo v programe, no prehovoriť nakoniec nezvládla... V Slovenkom národnom divadle sa zišla celá Dančiakova rodina, ktorá len ťažko dokázala skryť bolesť, ktorá nimi lomcovala.

Obrovský smútok bolo badať aj na hereckých kolegoch, ktorí držali pri rakve slávneho herca čestnú stráž. Medzi smútiacimi bola aj herečka Diana Mórová, ktorá prišla so zničeným výrazom v tvári, v čiernych šatách, neupravených vlasoch a bez známky mejkapu. Jej meno bolo pritom zapísané v programe poslednej rozlúčky, deď mala po kolegovi Dušanovi Jamrichovi predstúpiť pred smútiace obecenstvo s príhovorom pre Dančiaka. Tak sa však nakoniec nestalo. Užialená herečka zostala stáť na pódiu v pozadí, odkiaľ sledovala smútočnú rozlúčku. Ako sme sa dozvedeli, vedenie divadla na poslednú chvíľu zmenilo plány.

„Za mladšiu generáciu sa prihovoril Ondro Kovaľ, tak sa dohodli,“ povedala Novému Času hovorkyňa SND Izabela Pažitková, ktorá však konkrétnejšie dôvody, prečo Diana prenechala svoju reč na Kovaľa, nekonkretizovala. Samotnej herečke po odchode z divadla veľmi do reči nebolo a pre Nový Čas len poznamenala: „Je to interná záležitosť.“ Stankovi však venovali posledné slová hereckí velikáni, medzi inými aj Božidara Turzonovová, ktorú spájalo s Dančiakom dlhoročné priateľstvo.“ „Na teba sa nedá zabudnúť a my nikdy nezabudneme,“ povedala herečka a režisér a scenárista Jozef Slovák so slzami v očiach dodal: ,,Keď sa človek smeje, nestarne. Som ti vďačný, že si mi predĺžil život.“