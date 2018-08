Emotívna rozlúčka so Stanom Dančiakom († 75): Zbohom mu dali herecké legendy

Tlieskali mu do neba. Vzlyky, plač a urputná bolesť zo straty priateľa, otca, starého otca a nesmierne talentovaného herca Stana Dančiaka († 75) sa v pondelňajšie doobedie niesli sálou činohry novej budovy Slovenského národného divadla.

Rodina, ktorá nesie jeho odchod veľmi ťažko len s námahou dokázala skryť obrovský smútok a žiaľ, ktoré ňou lomcovali počas celej rozlúčky. Posledný raz sa hereckému velikánovi prišli ukloniť a vzdať úctu všetci tí, ktorí sú šťastní a vďační, že práve Stanley († 75), ako ho všetci prezývali, bol súčasťou ich životov. Krátko pred jedenástou hodinou v pondelok sa pred budovou činohry SND zišla rodina a približne stovka smútočných hostí, aby ešte raz strávili aspoň malú chvíľu so Stanom Dančiakom, ktorý zomrel v nemocnici 4. augusta po ťažkej chorobe.

Zdrvená manželka Darina sa len ťažko ubránila slzám. Po jej boku stáli jej dvaja synovia Martin a Stano a taktiež dcéra Zuzana, ktorá mala s otcom krásny vzťah. Všetci sa o neho starali až do posledného výdychu. Na doskách, ktoré pre Dančiaka znamenali svet, sa okolo jeho rakvy striedali hereckí kolegovia, na tvárach ktorých bol vidieť obrovský smútok. Stráž držala Božidara Turzonovová, Tomáš Maštalír, Dušan Jamrich, Ferko Kovár, Martin Huba, Alexander Bárta, Juraj Kemka, Kamila Magálová, Juraj Kukura, Martin Huba, Richard Stanke, Tuli Vojtek Elena Vacvalová či Oliver Andrásy. Stankovi venovali posledné slová velikáni nášho herectva a výrazné osobnosti slovenkého kultúrneho života medzi inými aj Božidara Turzonovová či Dušan Jamrich.

Na obľúbeného kolegu, ktorý vždy sršal humorom si zaspomínali prítomní aj vďaka jeho hereckým a televíznym etudám. Počas rozlúčky sa divadelnou sálou ozývali ústrižky napríklad z Mandragory, Dona Juana, či hry Aj múdry schybí.

Do hereckého neba herca odprevádzala aj klasická hudba, o ktorú sa postarali Daniel Fischer a Daniel Žulčák. Tí na poslednej rozlúčke zahrali zahrali skladbu Do batôžka si nalož, ktorú zložili traja velikáni: Lasica, Satinský a Jaro Filip. Na záver zaslúžilého umelca odprevadili do neba presne tak, ako sa na herca jeho formátu patrí, nekončiacim potleskom.