Známy slovenský tanečník zažil hororovú noc: Najprv obrovská rana a potom pohľad plný hrôzy

Stáli pri nich všetci anjeli. Rodina Marka Brimusa (33), známeho tanečníka z The Pastels, má hlavu v smútku. V piatok v skorých ranných hodinách ich zobudil obrovský náraz.

Keď vyšli von, neverili vlastným očiam. V ich dome bolo zaparkované auto. Stačilo pritom málo a mohlo prísť k tragédii. Pritom len prednedávnom dom prerábali. Život im zachránila kovová konštrukcia okolo brány.

„Bolo to šialené. V piatok ráno o pol tretej nás zobudila taká rana ako z dela,“ začína rozprávať ešte stále preľaknutý tanečníkov otec Ivan. „Ja mám taký slabší spánok a už som počula, ako ide auto rýchlo. Ako keby som tušila, čo sa stane,“ spomína si mama.

Keď vyšli manželia von, neverili vlastným očiam. „Auto sme mali zaparkované priamo v dome.Najskôr sme rýchlo ratovali šoféra auta, či netreba volať záchranku a tak,“ hovorí otec, ktorý by najradšej nezodpovednému vodičovi dal zopár výchovných.Mal veľké šťastie a my tiež. Keby som nedal pred rokom okolo brány túto kovovú konštrukciu, bolo by po nás,“ zamýšľa sa Ivan.

Tanečník z The Pastels nebol práve v čase nehody doma. „Bol som u priateľky v Cíferi. Otec mi hneď ráno volal, čo sa stalo, tak som letel domov. Keď som to videl, zostal som úplne v šoku. Hneď mi napadlo, čo sa všetko mohlo stať. Aspoň, že sme zdraví a toto hádam nejako dáme do poriadku,“ hovorí Marek Brimus (33), ktorý rodičom pomáhal s odpratávaním.

Polícia nehodu vyšetruje. „Pri prejazde ľavotočivou zákrutou vodič (41) nezvládol riadenie, zišiel z cesty vpravo, kde najprv narazil do stĺpa verejného osvetlenia a následne do brány rodinného domu. Pri nehode došlo k spôsobeniu škody na súkromnom majetku vo výške približne 3 000 €,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová s tým, že vodič nafúkal 1,31 promile alkoholu. „Polícia vodiča zadržala a obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu môže byť uložený trest odňatia slobody až na jeden rok,“ dodala hovorkyňa.