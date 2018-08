Mladučké hviezdy atletiky: Medzi novú generáciu sa zapísala aj sexi Britka

Nezmazateľný zápis ho histórie. Na majstrovstvách Európy 2018 v Berlíne sa oň postarali borci z novej generácie a fanúšikovia kráľovnej športu sa môžu vďaka nim v blízkej budúcnosti tešiť na veľké veci.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ešte len 17-ročný Jakob Ingebrigtsen z Nórska šokoval dvoma zlatými medailami a 22-ročná Britka Dina Asherová-Smithová má zlatý hetrik!

O riadny rozruch sa postarali bratia Ingebrigtsenovci, ktorých vedie otec a trénerský samouk Gjert. Ešte len 17-ročný Jakob najskôr triumfoval v behu na 1 500 m časom 3:38,10. Teda v disciplíne, v ktorej už zvíťazili jeho starší bratia Henrik a Filip.

„Vedel som, že to raz dokáže. Ale že to stihne už v sedemnástich, to som si nedokázal predstaviť ani v najdivokejších snoch,“ povedal po pretekoch dojatý Henrik. To ešte netušil, že o 24 hodín neskôr jeho brat Jakob zopakuje triumf aj na 5 000 m!

Na ME takéto zlaté double ešte nikto nepredviedol a v celej atletickej histórii to je tiež vzácna kombinácia. Jakobovu radosť znásobilo striebro brata Henrika na 5 000 m.

„Bolo by skvelé, keby ešte aj brat Filip získal bronz. Je súčasťou tímu a naše medaily patria aj jemu,“ odkázal mu Jakob. O viac než tri sekundy si zlepšil osobný rekord a časom 13:17,06 vytvoril nový európsky rekord v kategórii do 20 rokov.

Medzi ženami žiarila v Berlíne Britka Dina Asherová-Smithová. Z triumfov sa tešila v behoch na 100 m, 200 m i štafete 4 x 100 m. Zlatý hetrik na jednom šampionáte dokázala naposledy získať Nemka Katrin Krabbeová ešte ako členka NDR v Splite 1990.