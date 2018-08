Športový riaditeľ tímu BORA Ján Valach o zničenom Saganovi: Peťo na ME bojoval, aj keď pri tom trpel

Športové Slovensko smútilo! Cyklistický fenomén Peter Sagan (28) bol v nedeľu nútený odstúpiť z prestížnych pretekov na ME v Glasgowe.

Dôvodov bolo hneď niekoľko. Sagan poškuľoval po svojom druhom titule z ME, no zradilo ho vlastné telo i bicykel. Čo teraz čaká na trojnásobného majstra sveta v najbližších dňoch a aký bude jeho program do konca sezóny?

Organizátori pripravili dosť technický mestský okruh dlhý 14,4 km s množstvom zákrut a niekoľkými menšími stúpaniami, pričom pelotón ho musel zvládnuť dokopy 16-krát. Ťažké podmienky ešte zhoršilo počasie, keďže v Glasgowe počas celého dňa pršalo a fúkalo a teplota sa pohybovala okolo 15 stupňov.

„Peter nebol na ME vo forme. Pád na Tour de France bol naozaj ťažký. Jeho telo v podstate začalo iba teraz regenerovať. Rozhodol sa to preto zabaliť sám“ povedal pre Nový Čas športový riaditeľ tímu BORA-hansgrohe Ján Valach (44). „Aj napriek tomu, že sa nachádzal v zlom stave, Peter to chcel na ME skúsiť. V poslednej chvíli však prišlo aj prechladnutie a sychravé počasie to iba zhoršilo,“ dodal Valach a zároveň naznačil aj Saganove plány do blízkej budúcnosti.

„Čaká nás teraz regenerácia a, samozrejme, tréningy. Peťo štartuje v nedeľu na pretekoch v Hamburgu a potom pôjde na Vueltu. Zatiaľ je situácia taká, že sme dohodnutí, že bude štartovať aj na MS, keďže obhajoba titulu je povinná,“ naznačil Valach, no neprezradil, či bude Peter regenerovať na Slovensku. „Ešte nevieme, či Peťo príde na Slovensko, alebo bude v Monaku,“ uzavrel Valach.

Čo ešte čaká Sagana v roku 2018?

19. 08. Preteky v Hamburgu

25. 08. - 16. 09. Vuelta

30. 09. Majstrovstvá sveta