Rozruch v Nových Zámkoch: Vanetu (16) v noci poškriabal tiger

Tínedžerku Vanetu (16) z Nových Zámkov v noci poškriabal tiger na ruke. Čo sa v meste stalo?

Okolo pol tretej nad ránom v nedeľu Vanetu (16) v Nových Zámkoch v časti Sihoť v ohradenom areáli cirkusu poškriabal tiger. Dievčina vložila ruku do klietky s tigrami, aby jedného z nich pohladkala. Zviera však nečakane pazúrom zaškrablo dievčine do pravého predlaktia. Podľa lekárskej správy jej bola spôsobená tržná rana s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní. Polícia okolnosti udalosti polícia preveruje - uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Bruchterová.

"Čudujem sa, že sa v noci dostala do cirkusu! Babka, u ktorej sa dievča teraz zdržuje, určite netušila, že Vaneta išla s kamarátom do areálu cirkusu. Počula som, že mala aj vypité, takmer promile alkoholu," povedala suseda babky.