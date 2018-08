Ženích zorganizoval pre svoju milovanú svadbu ako prekvapenie: O týždeň neskôr sa stala z Lindy vdova

Šťastie z vysnívanej svadby čoskoro nahradil zármutok. Linda prišla o svojho milovaného manžela len o týždeň neskôr.

Linda (47) a Paul Edwards (45) po dvojročnom vzťahu spečatili svoju lásku pred rodinou a priateľmi. Svadobný sľub, že pri sebe ostanú v zdraví aj chorobe, mal pre mladomanželov najväčšiu váhu. Ženích totiž trpel nevyliečiteľnou rakovinou pľúc, ktorá bola už v konečnom štádiu.

Paul cítil, že jeho čas s milovanou sa kráti a preto sa rozhodol splniť jej sen a zorganizovať svadbu. Bez jej vedomia zverejnil ich príbeh na sociálne siete s prosbou o pomoc. Netrvalo dlho a našli sa ľudia, ktorí boli ochotní im zabezpečiť najdôležitejšie veci na svadbu zadarmo.

"Neboli sme zasnúbení. Často volal so svojou sestrou Julie a bolo to celkom zvláštne. Vôbec som netušila, že tajne plánujú svadbu. Potom sa ma zrazu spýtal či viem, čo bude zajtra. Rovno si aj odpovedal, že budeme mať svadbu," prezradila Linda. Budúca nevesta bola v šoku, no zároveň nadšená.

Nasledujúce ráno si chcela ísť rýchlo kúpiť šaty, keď jej zazvonil telefón. Paul mal pre nevestu ešte jedno veľké prekvapenie. "Pani na telefóne sa ma spýtala akú nosím veľkosť šiat.Bola som nadšená a šťastná," spomína na najšťastnejší deň.

Ako píše portál The Sun, malá svadba sa odohrala v obývačke ich domu v meste Greater Manchester. Všetci prítomní vedeli, že zákerná choroba môže čerstvých manželov čoskoro rozdeliť. O sedem dní neskôr sa tak aj stalo. Paul prehral svoj boj s rakovinou a z nevesty sa zrazu stala vdova. Lidna je napriek zármutku vďačná za to, že sa mohli zosobášiť.