SHMÚ opäť vystríha pred horúčavami: Kolapsmi z tepla sú ohrozené viac ženy

Južné Slovensko čakajú opäť horúčavy.

Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý na pondelok vydal výstrahu prvého stupňa. Teplota môže vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.

Počas horúcich dní by ľudia nemali podceňovať pitný režim. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú malinovky, pivo, alkohol či káva. Ideálna je obyčajná voda, najlepšie vlažná. Piť treba pravidelne v menších dávkach.

Horúčavy prinášajú so sebou zdravotné riziká v podobe kolapsových stavov. Viac sú ohrozené ženy. Problém môžu mať napríklad i ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom aj starší ľudia.

Pozor si treba počas horúcich dní dávať aj na klimatizáciu. S tou to netreba preháňať. Aby nám neškodila, rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nesmie byť vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia. Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavujú pre organizmus stresovú situáciu, vznik tzv. teplotného šoku.