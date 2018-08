Na skupinu migrantov sa zrútila skalná stena: Nešťastie neprežili dvaja ľudia

Na sýrskych utečencov v Chorvátsku sa cez víkend zrútila niekoľko tonová uvoľnená skala.

Dvaja ľudia nešťastie neprežili, ďalší boli zranení. Dvanásťčlenná skupina podľa agentúry DPA do Chorvátska zrejme vstúpila cez zelenú hranicu z Bosny a Hercegoviny.

Sýrčania boli podľa DPA ilegálne na ceste do strednej Európy. Podľa denníka Jutarnji List prenocovali v lesíku blízko obce Ogulin na západe Chorvátska, keď sa na nich v nedeľu ráno zrútila skalná stena. Preživší museli bežať po pomoc do najbližšej obce niekoľko kilometrov.

Migranti mali podľa polície namierené do talianskeho Terstu. Po uzavretí obvyklej balkánskej trasy cez Macedónsko sa migranti vydávajú do strednej Európy v stále väčšej miere cez ťažšiu trasu cez Albánsko, južné Srbsko a Bosnu a Hercegovinu, pripomína DPA. Od konca minulého roka prišlo len do Bosny a Hercegoviny ilegálne takmer 10 000 osôb.